Meghalt a BL-döntő újságírója

Meghalt az a lengyel újságíró, aki a Magdeburg-Kielce Bajnokok Ligája-döntő második félidejében lett rosszul a lelátón - írja a 24.hu az európai szövetség közlése nyomán.

A mérkőzés 22-20-as lengyel vezetésnél szakadt félbe, 10 percig állt a játék, mert az újságíró elveszítette az eszméletét. Kórházba vitték, de nem tudták megmenteni.

Erről az EHL, a nemzetközi szövetség a Twitteren számolt be.

The EHF mourns the death of a media colleague at the TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. He was medically treated in the second half of the final, but sadly passed away. Our thoughts and prayers are with his family, friends and relatives.