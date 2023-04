"Ebből a betegségből nem lehet kigyógyulni" – mondja Benedek Miklós, de van jó híre is

Március végén számoltunk be arról, hogy kórházba került Benedek Miklós. Akkor súlyosnak tűnt a helyzet. Most azt mondta a Blikknek, hogy egyre bizakodóbb, mivel napról napra nyeri vissza az erejét, így a kedélye is javul.

A lapnak beszélt betegségéről is. "Decembertől február végéig nagyjából ki és be jártam a kórházba, összesen háromszor kellett befeküdnöm. Utoljára sikerült olyan gyógyszereket kapnom, amelyek segítenek.

A színész elismerte, hogy a cigarettázás miatt lehet ilyen az állapota, azonban 8 éve letette a bagót, de a mostani betegségétől már nem tud megszabadulni.

A COPD a tüdő és a szív együttes betegsége. Ebből a betegségből meggyógyulni nem lehet, csak életmóddal és gyógyszerekkel szinten tartani. Emiatt félek is attól, nehogy visszaessek - mondta Benedek Miklós, aki bízik abban, hogy ősszel visszaveheti korábbi szerepeit, és ismét a színpadon láthatja a közönség.

Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula