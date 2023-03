Reviczky Gábor új dolgot próbál meg a rák ellen

A Tökölön élő színész korábban elmondta, hogy nem vállalja a kemoterápiát - erről az Infostarton is beszámoltunk. Helyette sugárkezelésre jár és kannabiszolajat iszik.

Márciusban derült ki, hogy Reviczky Gábornál, aki a Nemzet Művésze, rákot diagnosztizáltak, és már egy műtéten is átesett, és célzott sugárkezelésen is részt vesz.

Állítólag nincs áttéte ezért "csak" utókezelések várnak rá, a kemoterápiától azonban elzárkózik.

„Míg a célzott sugárkezeléssel csak a rákos sejteket pusztítják el, addig a kemoterápiával az ép sejteket is megsemmisítik, amit nem szeretnék” - fogalmazott a Best magazinnak a amelyet a BudaPestkörnyéke.hu vett észre.

Reviczky Gábor arról is beszélt, hogy a hagyományos orvoslás eljárásai mellett az alternatív gyógymódokban is, ezért feleségének köszönhetően több különböző otthoni kezelést is kipróbált már.

„Rendszeresen használok tiszta kannabiszolajat, ami egy fantasztikus, természetes csodaszer. Persze ebből is meg kell találni a jó minőségűt, én viszont kinyomoztam a tutit, amiben benne van minden, amire szükségem van” – mondta a Nemzet Művésze.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla