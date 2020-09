Így történhetett a hőlégballonos tragédia - videó

Már otthon lábadozik a közelmúltban történt váli hőlégballonos tragédiában részt vett pilóta. Ismert, a ballon leszállás közben gyulladt ki, az egyik utas pedig halálra égett, a Blikk most arról szerzett tudomást, hogy a másik két égési sérült azóta is kórházban van.

Az eset feltárása is folyamatban van közben, a pilóta első kihallgatása már meg is történt, illetve az utasokat is szóra tudták már bírni a nyomozók. Szemtanúk is elmondták már, mit láttak; a társballon vezetőjét és utasait is kikérdezték.

A lap által megszólaltatott, névtelenséget kérő szakember szerint az eset komoly csorbát ejtett a hazai hőlégballonozáson, és azt valószínűsíti, hogy nem műszaki hiba, hanem emberi mulasztás vezetett a szörnyűséghez. Mint elmondta, a repülés az utolsó percekig rendben zajlott, ám leszálláskor a ballon túl keményen ért földet, felpattant, a kosárban lévő gázpalack, illetve annak vezetéke megsérült, így a gáz nagy mennyiségben ömlött felfelé, így lobbant be az egész rendszer, ami megpecsételte a légi jármű sorsát. "Megfelelően előkészített balonnál ez a szivárgás nyilvánvalóan nem következhetett volna be az ütődéstől" - tette hozzá.

Nyitókép: illusztráció (Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Winter László /FKI videócsoport)