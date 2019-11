Csodás tempóban gyógyul a várpalotai hintabaleset súlyos sérültje

Ismert, két éve szeptemberben hintabalesetet szenvedett a várpalotai Máthé Krisztofer, az orvosok a túlélésre sem adtak túl sok esélyt neki, de tavaly decemberben már a kórházból is hazamehetett, azóta otthon lábadozik, mi több, a negyedik emeleti lakásba gyalog is fel tud menni - írja a Bors.

Az emlékezőtehetsége is egyre jobb, a futás mellett fekvőtámaszozni is tud olykor. A szavak mellett már rövidebb mondatokkal is megbirkózik.

A közeljövőben a légzését segítő csövet is kiszedik a nyakából, így még könnyebb dolga lesz majd.

A szerencsétlenül járt Krisztofer életét az Örökké Nem Eshet Alapítvány nagyban segíti, akik jelenleg egy költséges rehabilitációs kezelésre gyűjtenek neki.

Nyitókép: police.hu