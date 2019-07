Hosszú Katinka felrobbantotta az internetet

"Hosszú és rögös volt az út az előző világbajnoki címem óta...Köszönöm, hogy velem vagytok!" - írta aranyérmét mutatva Hosszú Katinka, miután megvédte címét 200 méter vegyesen a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek második napján. A hétfő kora este készült bejegyzést azóta 22 ezren lájkolták, közel 600 hozzászólást és közel 400 megosztást ért el.

Hétfői eredményével Katinka lett az első női úszó, aki egymás után négyszer nyerte meg ugyanazt a számot. Ő a magyar küldöttség második dobogósa a Koreai Köztársaságában, korábban a nyíltvízi úszók 5 kilométeres számában Rasovszky Kristóf diadalmaskodott.

A világbajnokság hivatalos oldalán a FINA azt írta, Katinka teljesítménye olyan, mint egy jó palack bor, majd közzétette a versenyről készült videót.

Like a fine wine, Hungary’s @HosszuKatinka just seems to get better and better with every year that passes. Here she is doing what she does best in the 200m Individual Medley. #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/no0kLi2Alv