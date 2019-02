Oscar-díj: Megmondta a véleményét Arnold Schwarzenegger Andy Vajna mellőzéséről

Mint arról az Infostart is beszámolt, Andy Vajna filmügyi kormánybiztost kihagyták nem az Oscar-gálán levetített, a 2018-ban elhunyt művészekről szóló megemlékező videóból.

Arnold Schwarzenegger szerint ez volt az eddigi legjobb Oscar, amit valaha látott. Gördülékenyen ment az egész, a beékelt műsorszámok, fellépések is jók voltak. Szinte tökéletes volt az egész. Akkor lett volna hibátlan a show, ha nem felejtenek el megemlékezni pár igen fontos hollywoodi figurára.

Last night was one of the best @TheAcademy Awards shows I’ve seen. Fantastic performances, smooth flow, and almost a perfect show. The only failure was leaving film icons like Andy Vajna, Carol Channing, R. Lee Emery, Dick Miller and others out of the In Memoriam tribute.