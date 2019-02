Így tisztelgett Hollywood Andy Vajna előtt

Már a kapun is csak a regisztrált meghívottak léphettek be, köztük olyan holly­woodi hírességek, mint Goldie Hawn és élettársa, Kurt Russell, akivel Vajna a Tombstone – Halott város című westernfilmet készítette 1993-ban, de Arnold Schwarzenegger is eljött, aki ismét beszédet mondott, akárcsak Vajna budapesti temetésén.

Néhai szülei és 12 éve elhunyt fia, Justin mellé került Andy Vajna hamvainak egy része, amelyet a legendás hollywoodi producer özvegye, Vajna Tímea vitt a sírhelyre. A gyászmenetben Vajna amerikai cégének munkatársai mellett hollywoodi pályatársak is voltak, akik egy-egy szál fehér virágot helyeztek a sírnál - írja a szertartásról exkluzív fotókat közlő lap.

A magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos január 20-án, 75 évesen hunyt el, temetését Budapesten január 31-én tartották a Fiumei úti sírkertben.

Andy Vajna 2013. nyarán volt az InfoRádió Arénájának a vendége

A hazai filmgyártás felfuttatásáról szőtt terveiről beszélt. A filmipar megújításáért felelős kormánybiztos akkor azt mondta, bár az utóbbi években készültek forgatókönyvek, de mindegyikből hiányzott valami, ami miatt nem támogatta volna saját vagyonából.

