Szabadon "kószált" a maláji tigris a fővárosi állatkertben

Kabir Bedi indiai színművész, akit a hazai közönség elsősorban Sandokan megformálójaként ismerhet, a Maláji tigris című olasz-francia-nyugatnémet-brit koprodukcióban készült televíziós sorozat főszereplőjeként ismerhet. Természetesen sok más filmben is játszott, így Clive Donner 1978-as filmjében, A bagdadi tolvajban, a James Bond-filmek közé tartozó Polipkában, vagy éppen A Musza Dagh negyven napja című amerikai filmdrámában.

Budapestre a szombati Guido és Maurizio de Angelis filmzenei koncert egyik sztárvendégeként érkezett (hiszen az olasz zeneszerző testvérpár nevéhez fűződik A maláji tigris zenéje is), ám egy nappal korábban az állatkertet is felkereste, és az egyik tigrist jelképesen jelképesen örökbe is fogadta.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs