Lángok egy repülőgépen, vészcsúszdákon menekültek az utasok

Vészcsúszdákon ürítették ki a Ryanair egyik Boeing 737-800-as repülőgépét a barcelona-i El Prat repülőtéren mert az egyik utas kézicsomagjában lévő külső, akkumulátoros mobiltelefontöltő (úgynevezett powerbank) kigyulladt - írta az Airportal.

A repülőgép már az indulásra várakozott, a powerbank a beszállítás végét, már ajtózárást követően robbant fel és kezdett füstölni az egyik fej feletti csomagtárolóban elhelyezett kézipoggyászban, a földre esve pedig már lángolt is.

A kiürítés kezdetén a csúszdán lecsúszó utasok a vészcsúszda alján feltorlódtak, így kissé kaotikusra sikerült a gép elhagyása. Néhány utas a figyelmeztetések ellenére a kézicsomagjával együtt hagyta el a fedélzetet.

