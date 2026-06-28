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Magyar Péter posztja
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter a Pilisből posztolt, többen a lépcsőn ültek

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Csoportképen a kormány tagjai a pilisszentkereszti kihelyezett ülésen.

Magyar Péter szombat este a közösségi oldalán osztott meg egy csoportképet a kormány tagjairól, amely a pilisszentkereszti kihelyezett kormányülés második napján készült.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez azt fűzte hozzá: „A kihelyezett kormányülés 2. napja Pilisszentkereszten. Vacsora előtt”.

A fotón a kormánytagok mosolyogva, jó hangulatban láthatóak, amint a közös vacsora előtt lépcsőkön ülve és állva álltak össze a fényképre.

A péntek délután kezdődött kihelyezett kormányülés összesen három napig tart.

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Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

A napokban újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: pénteken a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.

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