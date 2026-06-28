Magyar Péter a Pilisből posztolt, többen a lépcsőn ültek

Magyar Péter szombat este a közösségi oldalán osztott meg egy csoportképet a kormány tagjairól, amely a pilisszentkereszti kihelyezett kormányülés második napján készült.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez azt fűzte hozzá: „A kihelyezett kormányülés 2. napja Pilisszentkereszten. Vacsora előtt”.

A fotón a kormánytagok mosolyogva, jó hangulatban láthatóak, amint a közös vacsora előtt lépcsőkön ülve és állva álltak össze a fényképre.

A péntek délután kezdődött kihelyezett kormányülés összesen három napig tart.