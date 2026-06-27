Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Miniszterelnökként vezetem a rekordhőség miatt elrendelt, összehangolt védelmi tevékenységet - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán szombaton.

Magyar Péter a bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre.

Az országos tisztifőorvos szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást, szombaton a legtöbb helyen már reggel kilenc órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot. A hőségriasztás egyelőre keddig van érvényben.

Szombat délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést.