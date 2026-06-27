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Nyitókép: Unsplash

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Infostart / MTI

Hegedűs Zsolt szerint a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget.

Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében – hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter szombat délelőtt a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen.

Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos, szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet.

„Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulásközeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet, és kérjen segítséget” – írta a miniszter.

Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra és ha valakin a rosszullét jeleit látják, akkor ne hagyják magára és jelezzék azt a rendezvény biztosításában részt vevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót.

„A közösségi események fontosak, de az egészség és az élet védelme az első. Aki az extrém hőség miatt esetleg otthon marad, nem gyenge döntést hoz, hanem felelőset” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.

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Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál
Hegedűs Zsolt szerint a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget.
 

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