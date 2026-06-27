ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kislány áll a kerti locsoló mellett a nyári melegben.
Nyitókép: Unsplash

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

Infostart

Ezúttal a britek siettek a világ segítségére, és megosztották, milyen házi praktikákkal vészelik át a brutális hőhullámot.

Pokoli hőhullám söpör végig Európán, 40 Celsius-fok feletti csúcsértékeket mértek Spanyolországban, de még Angliában is. Utóbbi országban sokaknak nincs klímája, ezért sokan alkalmaznak különböző ügyes praktikákat a hőség átvészelésére – ezeket gyűjtötte most össze olvasóitól a BBC – írja a hvg.hu.

Sokan javasolták például a már-már klisés megoldást, hogy lehetőség szerint ki kell nyitni éjszakára az ablakokat, reggel pedig becsukni, majd a lehető legjobban elsötétíteni a szobákat.

Az első csináldmagad-megoldás a Rugby városában élő Bethan Earleytől érkezett, aki az ablakok bezárása előtt fóliákkal takarja be az ablakait kívülről – elmondása szerint a ház így is felmelegszik a nap során, de jóval lassabban. Azt viszont már nem osztotta meg a publikummal, hogy milyen fóliát használt.

A Chichesterben élő John Turbefield egy kicsit hétköznapibb eszközzel próbálja elérni ugyanezt: ő fehér ágyneműket tesz az legmelegebb szobák ablakainak külsejére. Később túlélőpaplanokat is vett erre a célra; olyanokat, amelyekkel sportolók szokták szabályozni a testhőmérsékletüket. Tekintve, hogy ezeket a hő visszaverésére tervezték, az ablakokon is beválhatnak. Turbefield más módszerekkel is próbálkozik: telepakolta a fagyasztóját kétliteres, vízzel teli palackokkal, és ezeket teszi a ventilátorok elé és mögé.

Chorley városának lakója, Stephanie Reed úgy igyekszik átvészelni a kánikulát, hogy este, lefekvés előtt bevizez egy kéztörlőt, és azon tartja lábfejeit. Emellett hétéves kislánya ágyneműjét vízpárával fújja be, és körülbelül félórára beteszi a fagyasztóba – ez az időtartam pont elég ahhoz, hogy az ágynemű kellemesen lehűljön, de még ne fagyjon meg.

Olyan tanácsokkal is szolgáltak még a brit közmédia olvasói, mint egy nedves törülköző kiakasztása a ventillátor közelében, valamint, hogy inkább aludjon a kanapén, ha ott egy kicsit kellemesebb a hőmérséklet éjszakánként. Az talán már kissé szélsőséges megoldás, amihez Anabelle Holschuh folyamodott a BBC beszámolója szerint: ő fogta az ágyneműjét, és inkább kifeküdt a folyosó padlójára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

anglia

nyár

hőhullám

klíma

forróság

praktika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

2026-ban csökkenő, 2027-ben stagnáló globális növekedés várható a világgazdaságban az OECD előrejelezése szerint A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss prognózisáról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

Csehország a belső égésű motorok uniós betiltásának teljes eltörléséért küzd

A hőség ezt hozta ki a budapestiekből – fotók

A hőség ezt hozta ki a budapestiekből – fotók

A hőségriadó stabilan megjelenik a híradásokban: jönnek a fürdőzős fotók és az is elmaradhatatlan információ, hogy a villamosenergia-hálózat mennyire bírja a kiképzést?
 

Eldőlt: augusztus elsejétől drágul a taxizás Budapesten – íme a részletek

A plakáthelyek kétharmadát megszüntetik Budapesten

„A Tisztítótűz nem állhat meg a városhatáron” – Fővárosi Közgyűlés napirend előtt

Veszélyes lesz a szombat

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU papíron búcsút mond az orosz gáznak – a számok mást mutatnak

Az EU papíron búcsút mond az orosz gáznak – a számok mást mutatnak

Az EU papíron az orosz gáz teljes kivezetésére készül – a valóságban azonban Oroszország részesedése az EU LNG-importjában a 2025-ös évi 13,9%-ról 17,3%-ra nőtt 2026 első negyedévében. Ez a legnagyobb elmozdulás a teljes negyedéves adatsorban. Bár elsőre az juthat eszünkbe, hogy a növekedés hátterében a Hormuzi-szoros márciusi lezárása áll, valójában az ok sokkal prózaibb: a tilalom előtti betárazás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban

Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban

Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.

BBC
Business Sport Travel Science
US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US Central Command says it has struck missile and drone storage facilities and coastal radar positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 17:06
Nem csak a meleg lesz veszélyes szombaton
2026. június 26. 05:36
Új fejezetet nyit az Instagram, a platform nagyobb képernyőben gondolkodik
×
×