Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

Pokoli hőhullám söpör végig Európán, 40 Celsius-fok feletti csúcsértékeket mértek Spanyolországban, de még Angliában is. Utóbbi országban sokaknak nincs klímája, ezért sokan alkalmaznak különböző ügyes praktikákat a hőség átvészelésére – ezeket gyűjtötte most össze olvasóitól a BBC – írja a hvg.hu.

Sokan javasolták például a már-már klisés megoldást, hogy lehetőség szerint ki kell nyitni éjszakára az ablakokat, reggel pedig becsukni, majd a lehető legjobban elsötétíteni a szobákat.

Az első csináldmagad-megoldás a Rugby városában élő Bethan Earleytől érkezett, aki az ablakok bezárása előtt fóliákkal takarja be az ablakait kívülről – elmondása szerint a ház így is felmelegszik a nap során, de jóval lassabban. Azt viszont már nem osztotta meg a publikummal, hogy milyen fóliát használt.

A Chichesterben élő John Turbefield egy kicsit hétköznapibb eszközzel próbálja elérni ugyanezt: ő fehér ágyneműket tesz az legmelegebb szobák ablakainak külsejére. Később túlélőpaplanokat is vett erre a célra; olyanokat, amelyekkel sportolók szokták szabályozni a testhőmérsékletüket. Tekintve, hogy ezeket a hő visszaverésére tervezték, az ablakokon is beválhatnak. Turbefield más módszerekkel is próbálkozik: telepakolta a fagyasztóját kétliteres, vízzel teli palackokkal, és ezeket teszi a ventilátorok elé és mögé.

Chorley városának lakója, Stephanie Reed úgy igyekszik átvészelni a kánikulát, hogy este, lefekvés előtt bevizez egy kéztörlőt, és azon tartja lábfejeit. Emellett hétéves kislánya ágyneműjét vízpárával fújja be, és körülbelül félórára beteszi a fagyasztóba – ez az időtartam pont elég ahhoz, hogy az ágynemű kellemesen lehűljön, de még ne fagyjon meg.

Olyan tanácsokkal is szolgáltak még a brit közmédia olvasói, mint egy nedves törülköző kiakasztása a ventillátor közelében, valamint, hogy inkább aludjon a kanapén, ha ott egy kicsit kellemesebb a hőmérséklet éjszakánként. Az talán már kissé szélsőséges megoldás, amihez Anabelle Holschuh folyamodott a BBC beszámolója szerint: ő fogta az ágyneműjét, és inkább kifeküdt a folyosó padlójára.