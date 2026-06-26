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Felvonulók egy városi Pride-felvonuláson.
Nyitókép: Unsplash

BRFK: a rendőrség maximális készültséggel várja a szombati felvonulást

Infostart / MTI

Az új budapesti rendőr-főkapitány a Fővárosi Közgyűlésen mondta el, hogyan készül a rendőrség a Budapest Pride felvonulás biztosítására.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság maximális felkészültséggel várja a szombati Budapest Pride felvonulást, mindent megtettek annak érdekében, hogy zavarmentes legyen a rendezvény – mondta Baricska Norbert Tamás új budapesti rendőrfőkapitány a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén.

A közgyűlés a június 3-ai hatállyal kinevezett Baricska Norbert Tamást véleményezési joga gyakorlása keretében hallgatta meg.

Az új budapesti rendőrkapitány Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője kérdésére válaszolva közölte: mindent megtettek annak érdekében, hogy „abszolút zavarmentesen” történhessen meg a Budapest Pride felvonulás. „Maximális felkészültséggel indulunk” a szombati napnak – fogalmazott Baricska Norbert Tamás.

Közölte, nemcsak a felvonuláson, hanem más kapcsolódó rendezvényhelyszínek esetében is megfelelő erőkkel készülnek.

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