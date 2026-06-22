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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„A lopás nem Budapest–vidék vita” – azonnali kérdések az Országgyűlésben

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A gyermekvédelem ügyéről, a mohácsi Duna-hídról, nagyváradi premontrei apátság ügyéről és gazdaságról is esett szó hétfőn az Országgyűlésben, az azonnali kérdések és válaszok órájában.

Fidesz: mikor kérnek bocsánatot a gyermekvédelmi álbotrányért?

Pócs János (Fidesz) arra várt választ a miniszterelnöktől, hogy mikor kérnek bocsánatot a gyermekvédelmi álbotrány ügyében, mondván, kerestek és felépítettek egy többszörösen keresett „eszkortgyereket”, akit egy hazug politikai lejárató stratégia szolgálatába állítottak.

A politikus arról beszélt: mára egyértelműen kiderült, hogy négymillió forintot adtak politikai lejáratásra, hogy így szerezzenek egy szavai szerint hamis tanúvallomást.

Válaszában Orbán Anita külügyminiszter szerint az elmúlt 16 évben lett volna itt a bocsánatkérés ideje, amikor folyamatosan csak rombolták a gyermekvédelmi rendszert, 300-nál több gyerek maradt a kórházakban hónapokra, évekre. Felidézte, hogy a volt igazságügyminiszter azt mondta, hogy nincsen kiskorú érintettje a Szőlő utcai ügynek, amikor kegyelmet adtak egy pedofilnak, miközben Magyarország az uniós tagállamok közül az egyik legkevesebbet költötte szociális védelemre.

Hozzátette: a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, „a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől”, majd arról beszélt, a nyomozó hatóságok feltárják a felelősséget, és akkor kiderül, kinek kell bocsánatot kérnie.

Viszonválaszában a képviselő méltatlannak nevezte a „tizenhatévezést”, mondván, annak zömében a miniszter is „része volt a rendszernek”, majd arról beszélt, hogy nem nehéz dolog bocsánatot kérni, ő is így tesz, amiért az ülésteremben telefonnal videózott.

A tárcavezető úgy reagált: nem tudja, miből gondolja a kérdező, ő kire szavazott.

KDNP: miért szűkítik a mohácsi Duna-híd projektet?

A mohácsi Duna-híd projekttel kapcsolatban fordult a közlekedési és beruházási miniszterhez Hargitai János (KDNP), azt hangsúlyozva, a beruházás a Dél-Dunántúl fejlesztésének előfeltétele.

Érdemi vidékfejlesztést sürgetve azt kérte: ne önmagában nézze a projektet, hanem együtt azzal a hálózattal, amely a Fekete-tengertől Nagylakig és onnan Szegedig futó, zömmel elkészült autópálya-hálózat folytatását sürgetve.

Válaszában Vitézy Dávid tárcavezető hangsúlyozta: szükség van a vidék fejlesztésére, de „a vidékfejlesztés nemcsak arról szól, hogy mindent leaszfaltozunk”, és szakmailag indokolatlan fejlesztésekbe fektetnek százmilliárdokat.

A mohácsi hidat meg kell építeni, a műszaki tartalmát, amennyire csak lehet, racionalizálni kell - jelentette ki, hozzátéve, felül kell vizsgálni az indokolatlan kifizetéseket, és ezeket az összegeket vissza kell követelni, majd kijelentette, „a lopás az nem egy Budapest-vidék vita”.

Viszonválaszában a kérdező azt kifogásolta, hogy a kapcsolódó utaktól eltérően miért nem kétszer két sávos úttal kötik össze Szegedet a Dunával, míg a miniszter azt hangsúlyozta, körforgalmakkal tarkított városi-regionális út vezet a hídhoz, bármennyire is kívánják a szakaszt a "hergelés" során túldimenzionálni.

Mi Hazánk: mit tesz a kormány a nagyváradi premontrei apát kilakoltatása ügyében?

Toroczkai László (Mi Hazánk) arról beszélt, a nagyváradi premontrei apátság hónapok óta zajló botrányos ügye nem nélkülözi a magyarellenességet. Felidézte: a premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kilakoltatását korábban sikerült megakadályozni a nagyváradi híveknek és a Mi Hazánk politikusainak a jelenlétükkel. Végül a román hatóság emberei hajnalban törték át a rendház falát és erőszakkal vitték el az apátot.

Toroczkai László azt kérdezte Orbán Anita külügyminisztertől, hogy az ügy miatt berendelte-e Románia budapesti nagykövetét?

Orbán Anita válaszában jelezte: bár nem államközi ügyről van szó, a magyar kormány minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elősegíteni a békés megoldást. Ennek jegyében – tekintettel az ügy egyházi vonatkozásaira – azonnal egyeztetést folytattak Michael Wallace Banach-hal, a Vatikán magyarországi apostoli nunciusával és a nagykövetségen keresztül egyeztettek a Szentszék romániai apostoli nunciusával is.

Toroczkai László viszonválaszában kiemelte: ott volt, amikor több tucatnyi zsandár tört be a magyar nyelvű szentmisére, és kifogásolta hogy ezek után Orbán Anita nem rendelte be a román nagykövetet.

Viszonválaszában Orbán Anita leszögezte: a kormány nem kíván beleszólni más országok belügyeibe, így más ország igazságszolgáltatásának működésébe sem. Hozzátette: sajnálattal látja, hogy egyes magyarországi politikai erők „önös érdekeiket nézve politikai tőkét próbálnak kovácsolni egy szomszédos országban zajló ügyből”.

Tisza: a választások óta erősödik a forint

Gombár Dávid (Tisza) szerint a választások óta újra lett bizalom Magyarországban, és a forint is erősödött az euróval szemben. Meglátása szerint további erősödés is várható, és azt kérdezte, milyen további bíztató jelek igazolják, hogy a normál piaci működéshez való visszatérés kedvezően hathat a gazdaságra.

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára azt felelte: a korrupció felszámolásával 8-10 százalékkal nőhetne a GDP, ebben tehát óriási tartalékai vannak a magyar gazdaságnak. Magyarország növekvő pályára fog állni a korrupció megszűntetésével - jelentette ki.

Gombár Dávid viszonválaszában jelezte: a korrupció visszaszorításával a gazdaság és a választói bizalom is növekedni fog.

Porcher Áron hozzátette: a statisztikák is alátámasztják, hogy magyar egy tehetséges nemzet, de a múltban mindig volt valami, általában egy hatalom, ami „elfojtott minket”. A Tisza-kormány célja, hogy ennek a tehetségnek teret adjon.

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Kezdőlap    Belföld    „A lopás nem Budapest–vidék vita” – azonnali kérdések az Országgyűlésben

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