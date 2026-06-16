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Nyitókép: ArtRachen01/Getty Images

A Máltai Szeretetszolgálat segít az adósságkezelésben is

Infostart / InfoRádió

Nyolcszáz súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, a tartozást senki helyett nem fizette ki.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást.

Király György, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezeléssel foglalkozó szakterületének vezetője az InfoRádióban elmondta: jelenleg egy 20 fős csapat dolgozik náluk ezen a területen. Országosan nyújtják a szolgáltatást, amelyet az elmúlt 5 évben a felzárkózó települések program keretén belül végezhettek. Magyarország 300 legszegényebb településén működnek az úgynevezett jelenlét pontjaik, ahol a szociális munkásaik dolgoznak, ők közvetítik a szervezet felé azokat a családokat, akiket megismertek, akiknek látják a problémáit.

„Első körben ők nyilván az aktuális problémával keresnek meg bennünket, tehát tiltják a fizetésüket, rákerült a házukra a végrehajtás, vagy ne adj isten már becsértékközlést adtak számukra, azaz árverési fenyegetettségben vannak. Mi ilyenkor igyekszünk nemcsak az adott problémát kezelni – tehát mondjuk a munkabér letiltását valahogy megszüntetni, és ahelyett mondjuk egy kiszámítható részletfizetési megállapodást kötni a követeléskezelővel –, hanem próbáljuk megismerni a család összes bevételét, tartozását, és testre szabott választ adunk számára, hogy hogyan tudná legjobban kezelni az adósságokat” – fogalmazott.

Hangsúlyozta azonban, hogy

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senkinek sem fizette ki az adósságát, erre nincs forrása, hanem egy hiánypótló szolgáltatást nyújt, jogi, pénzügyi, követeléstechnikai, banktechnikai tanácsot ad.

Király György fontosnak nevezte, hogy egy család közreműködő legyen, és ha ez így van, akkor a szeretetszolgálat vezetésével sokkal jobb helyzetbe tudja navigálni magát.

A leginkább eladósodott családok megmentésére sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósságok csaknem 60 százaléka alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

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