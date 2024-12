"Nem mindig az a legjobb segély, amit kérnek" – Gáncs Kristóf az Ökumenikus Segélyszervezet filozófiájáról

Ötszáz doboznyi tartós élelmiszerből álló csomagot állít össze önkéntesek segítségével az Ökumenikus Segélyszervezet, majd útnak is indítja azokat, hogy karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt is elmondta, honnan tudják, hogy merre induljanak a csomagok.

"Az Ökumenikus Segélyszervezet nemcsak egy karácsonyi segélyakció gazdája, hanem egész éves jelenlétünk van. Az országos segélyközpontban, ahol elindítjuk ezt az akciót, a kollégáim egész évben fogadják a segélykéréseket,

70-80 ezer kérés érkezik egy évben,

és ezekkel a családokkal vesszük fel a kapcsolatot, és vizsgáljuk meg, hogy hol, mivel tudunk segíteni, hol van leginkább értelme a segítségnek" – mondta az igazgató.

Az értelmes segítség fogalmat részletesebben is körülírta: a legfontosabb szerinte az, hogy megismerjék egy családnál a hátteret, hogy mi az oka annak, hogy segítséget kértek, innen tudják, mi az, amivel a legjobban segíthetnek, mert az nem mindig az, amit éppen kérnek. A csomagok így a legjobb helyre kerülnek.

"Ebben az esetben egy élelmiszersegély-akcióról van szó, ez azt jelenti, hogy tartós élelmiszerekből állítunk össze egy körülbelül 20 ezer forint értékű csomagot. Ezzel a családokat igyekszünk egy picit tehermentesíteni ebben az időszakban. Sok olyan család van, amellyel egész évben kapcsolatban vagyunk, mások esetében tényleg egyedi kérésről van szó, és minden esetben a segélyszervezet munkatársai juttatják el ezeket a csomagokat, illetve a Magyar Posta is partnerünk abban, hogy minél hamarabb célba érjenek ezek" – folytatta Gáncs Kristóf.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ezeket a csomagokat megvásárolja, a tartós élelmiszerek mellett mindenféle ünnepi finomságokat is elhelyez benne, hiszen a sok érintett családnak ilyen módon is ünnep kell hogy legyen a karácsony, "sok család kerül a látókörünkbe, amelynek maga az élelmiszer beszerzése is problémát jelent, nem egyszerűen arról van szó, hogy az ünnepi menüt készítik már, hanem azon gondolkoznak, hogy egyáltalán lesz-e mit tenni az asztalra".

Ha valaki a 1350-es adományvonalat hívja, akkor 500 forinttal segít, ezekből az 500 forintokból állnak össze aztán ezek a csomagok.

Beszélt arról is, hogy a 70-80 ezer kérés növekvő vagy csökkenő tendenciába ágyazódik-e.

"Az elmúlt években volt növekedés már a Covid idején is, és a háború okozta gazdasági nehézségeket az Ökumenikus Segélyszervezet természetesen megérezte, több kérés érkezett ekkor. Az árak emelkedése pont a legszegényebb családokat érinti a legjobban, és ezért is igyekszünk évről évre többet segíteni ezen a módon is. Persze egy segélyszervezet munkájának nem az a lényege, hogy még több és még több csomagot tudjunk kiosztani, sokkal inkább az, hogy aki idén még rászorult, az jövőre már ne legyen ott a sorban" – magyarázta.

Gáncs Kristóf szerint amikor egy család bajba kerül, még szégyell kérni, de eljuthat arra a pontra, amikor "a szükség nagy úr".

"Van egy pont, amikor segítségért fordul egy család fenntartója is. Egyik nap az első családnál, amelyikhez csomagot vittünk, az édesanya vesedialízisre jár, és csak az édesapa tud dolgozni, tehát egy keresetből élnek, és több gyerek van. Egy átmeneti időszakban kértek tőlünk most segítséget" – említett egy konkrét példát, de állítása szerint tudna sok-sok személyes történetet is mondani, hiszen a számok mögött személyes történetek húzódnak meg. "Sok ilyen krízisbe került család fordul hozzánk, sok nagycsalád, akár egyedül élő idősek, akik nehezebb helyzetben vannak, minden esetben a segítség jó helyre kerül."