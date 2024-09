Rajnai Gergely: új politikai kommunikációról árulkodik a kötcsei beszéd

Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ vezető elemzője úgy látja, hogy az európai parlamenti választási eredmények miatt egy kicsit megváltozik a kormány politikai iránya, és szerint Orbán Viktor szombati, kötcsei beszédének a módja és a tartalma is ezt tükrözi. Az irányváltást szerinte az indokolja, hogy a Fidesz valamelyest tart a Magyar Péter-féle mozgalom gyors sikerétől.

Az elemző úgy véli, a változtatást jelzi az is, hogy a miniszterelnök miként beszélt Kötcsén, hogy a zárt rendezvényen elhangzottakból sokkal többet nyilvánosságra hozott, illetve másként is nyilatkozott, sokkal nyitottabb volt az ellenzékhez kötődő média irányába is, nemcsak a saját közönségének nyilatkozott, ahogy korábban. "Ezek mind annak szólnak, hogy úgy érzik, valamelyest nyitni kell olyan szavazók felé is, akik annyira nem voltak fontosak korábban, mert az ellenzéki pártok között eloszlottak, de így, hogy most egy kétosztatú politikai verseny alakul ki, úgy érzik, hogy a verseny sokkal szorosabb, és nyitni kell más irányokba is" – mondta Rajnai Gergely.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy jövőre összevonják a Nemzetgazdasági Minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot, és valamelyik miniszter, a feltételezések szerint Varga Mihály lesz a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. A kormánynak most már kibékíthetetlen ellentéte van a jelenlegi jegybankelnökkel, Matolcsy Györggyel, aki korábban az Orbán-kormány minisztere volt. Az elemző szerint noha a konfliktus Matolcsy György és kormány gazdaságpolitikája között folyamatosan élesedett az elmúlt négy-öt évben, de most politikai okok miatt került ennyire előtérbe a kötcsei beszédben.

"Látják a Fideszben, hogy komolyabb verseny alakul ki a magyar politikai térben, és a fő problémát abban jelölik meg, hogy a gazdaság nem teljesít olyan jól, ahogy ők szeretnék. Az éves növekedési célok, béremelkedések nem úgy alakulnak, ahogy kitűzik azt egy évvel korábban, és akkor ennek keresnek bűnbakokat. Matolcsy György nyilván ebből a szempontból egy bűnbak lehet, de igazából az, hogy az egész struktúrát átalakítják, újabb és újabb dolgokat próbálnak ki, arra utal, hogy elégedetlenek azzal, ahogy a gazdaság alakul, és a 2026-os választásokig mindenképpen szeretnék beindítani a magyar gazdaságot, sokkal nagyobb sebességbe szeretnék kapcsolni" – mondta a Méltányosság Politikaelemző Központ vezető elemzője.

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy mivel elégedetlen, amikor a gazdaságról van szó, szerinte van pénz, csak lassú a kiosztása. Rajnai Gergely úgy véli, jellemző Orbán Viktorra, hogy folyamatos versenyezteti az embereit, mindig vannak párhuzamos minisztériumok, párhuzamos felelősségek különböző tisztségviselők között, hogy kiderüljön, ki az, aki hatékonyabban tud egy adott területet kezelni. A gazdaságra rövid távon az tud hatni, aki kiosztja a pénzeket, ezért akar erre fókuszálni a kormányfő, erre van ráhatása, míg hosszabb távon a nemzetközi faktorok a meghatározók. "Igazából ez egy figyelemfelhívás, hogy bárki, aki alatta dolgozik, annak teljesítenie kell, mert

2026-ra most nagyon komolynak érzik a tétet, és aki nem teljesít, az nyilván háttérbe fog szorulni"

– tette hozzá.

A Fidesz politikai kommunikációja arról tanúskodik, hogy a centrális erőtérnek vége Rajnai Gergely szerint, a miniszterelnök és a párt is elkönyvelte, hogy a centrális erőtér abban a formájában, ahogy ők ezt 2009-ben megálmodták, megszűnt, és most egy kétosztatú politika alakul ki, amit sokkal nehezebb lesz kezelni, más eszközökre lesz szükség. Úgy látja, hogy a politikai megoldás még nincs meg, a gyurcsányozás, a múltra mutogatás egyre kevésbé fog működni.

"Új stratégiát kell választani, aminek még nem látszik, hogy a politikai részét megtalálták volna, mert erről nem beszélt a miniszterelnök, arról, hogy mi lesz az új centrális erőtér, vagy mi lesz helyette, hanem azt látják, hogy a gazdasági problémák megoldása az, ami majd újra helyre teszi a magyar politikai teret. Nem tudják azt igazából, hogy milyen politikai kommunikációs megoldás lehet a nyerő, nem beszélt mondjuk a migrációról, vagy az ellenzék alkalmatlanságáról, hanem arról beszélt, hogy a kormánynak a kompetenciájával kell felvenni a versenyt az ellenzékkel" – mondta Rajnai Gergely.