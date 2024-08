Felvételi pontszámítás: még nem késő jelezni a hibát az Oktatási Hivatalnak

Július végén, még a ponthatárok kihirdetése előtt több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy számos felsőoktatásba felvételiző szerint elszámolták a pontjaikat. Az ügy a Kormányinfón is téma volt. Július 28-án a kormányszóvivő azt tanácsolta, azok a hallgatók, akik valamilyen problémát észleltek a pontszámítás során, keressék meg az Oktatási Hivatalt.

„Pár száz ilyen jellegű probléma, illetve megkeresés volt, ennek egy részéről bizonyosodott be, hogy valós az adminisztrációs hiba, vagy számítás hiba folytán a kérvény” – fogalmazott az InfoRádióban a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőttképzésért felelős államtitkára, kiemelve:

csak a jogorvoslati időszak lezárulta után derül ki, pontosan hány esetben tévedtek az egyetemek a pontszámításnál.

Varga-Bajusz Veronika hozzátette a problémákat az új felvételi szabályok okozták, ugyanis már a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, előírnak-e például emelt szintű érettségit, hogy mit ismernek el ötödik érettségi tárgyként, vagy mire adnak plusz pontokat.

„Egyötödét már a pontoknak gyakorlatilag az egyetemek határozták meg. Ebből kifolyólag a ponthatár meghatározásoknál azt látták a jelentkezők, hogy a korábbi évektől eltérően, amikor még központosított többletpontrendszer volt, és nagyságrendileg mindenkinek mindenhol ugyanannyi pontja volt, most szakonként, egyetemenként eltérő pontszámok alakultak ki, és ez rengeteg bizonytalanságot okozott a jelentkezőkben. A legtöbb megkeresés egyébként ehhez is kapcsolódott az Oktatási Hivatal felé” – fogalmazott.

Az államtitkár elmondta,

azoknál a felvételizőknél, akiknél hibáztak, javítják a pontokat, ez pedig a felvételi eredményt is módosíthatja.

„Amennyiben adminisztrációs vagy számolási probléma adódott, akkor természetesen azonnal javították, visszajeleztek a jelentkezőnek, és akkor már maga a besorolási döntés is így ment ki a jelentkező részére” – magyarázta Varga-Bajusz Veronika, arra is felhívva a figyelmet, hogy mivel a jogorvoslati időszak tart, az esetleges pontszámítási hibákat még be lehet jelenteni az Oktatási Hivatalnak.