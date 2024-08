Fizethet, ha elüt egy rókát és beviszi az orvoshoz, mégse hagyja vergődni az állatot

Minden idők egyik legjobb júniusán és egy kicsit gyengébb júliuson van túl a magyar szállodapiac. A nagy sportesemények most nyáron negatív hatással vannak a budapesti turisztikai piacra. A Párizsi Olimpia miatt is kevesebben jöttek júliusban Budapestre, a tavalyi év ezen időszakát pedig igencsak felfelé nyomta meg a magyar fővárosban rendezett Atlétikai Világbajnokság. Ettől függetlenül Budapesten és a nagyobb nyaralóhelyeken, így a Balatonnál is, alapvetően jó szezont futnak eddig a szállásadók.