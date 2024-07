Saját rekordját döntheti meg Rétvári Bence

Csaknem 200 órát beszélt már parlamenti képviselőként Rétvári Bence, a KDNP tagja 2006 óta, amióta először belépett a Tisztelt Házba - írja az Index. Az Országgyűlési Napló 1998 óta vezetett statisztikái azt mutatják, hogy a 2010 óta államtitkárként is dolgozó politikusnál senki sem beszélt többet a parlament falai között, és ciklusok óta messze ő szólalt fel nem csupán a legtöbbször, de a leghosszabb időtartamban is.

Rétvári Bence 2008 óta országgyűlési képviselő, mindössze 29 éves volt, amikor időközi választáson győzött Újbudán és bekerült a parlamentbe

- foglalja össze a lap. Első, nem teljes ciklusában még visszafogott volt: 81-szer szólalt fel és összesen 5 órát és 17 percet beszélt. Legelső felszólalása a Kábítószerügyi eseti bizottság üléséhez kötődött, és arról beszélt benne, hogy az államnak hatékonyabban kell fellépnie az elterelésben, nem csak arra várnia, hogy valaki önként jelentkezzen a kezelésekre.

Államtitkári tisztséget 2010-ben kapott először, 2010 és 2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, majd 2014 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozott, a jelenlegi ciklusban a belügyminisztérium parlamenti államtitkári feladatait látja el. Ebből ered a ciklusok óta tartó rengeteg felszólalás is, ugyanis a parlamenti államtitkárok feladata, hogy a tárcához érkező képviselői kérdésekre, interpellációkra válaszoljon, de a napirend előtti felszólalásokra is ő reagál. Megjegyzik, kérdéseket pedig bőven kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium területén is.

A mostani ciklusban már senki sem előzheti meg Rétvári Bencét: a második helyezett Z. Kárpát Dániel (Jobbik) is 14 órával el van maradva az államtitkár mögött.

Rétvári Bence 2022 májusa óta 542 alkalommal szólalt fel, és összesen 36 óra 16 percet beszélt. Összehasonlításképpen a legkevesebbet beszélő parlamenti képviselő továbbra is Hadházy Ákos, aki a ciklusban mindössze egyszer szólalt meg eddig,és akkor is csupán 1 perc 24 másodpercig hallatta a hangját - írja a lap. A legrövidebb felszólalás rekordját Meggyes Tamás (Fidesz) tartja, aki 2010-ben egyetlen alkalommal, egyetlen másodpercig beszélt, egyetlen "igent" mondott, azt is olyan gyorsan, hogy a parlament.hu rögzíteni sem tudta.

Ha Rétvári Bence államtitkár a következő két évben is hasonló ütemben folytatja felszólalásait, akkor, bár számban nem előzi meg 2014-2018-as rekordját, de időben túltehet saját magán, sőt, megközelítheti Bauer Tamás (SZDSZ) 1998 és 2002 között felállított, 72 órányi beszéd-rekordját is.

A lap hozzáteszi, az államtitkáron kívül a miniszterelnök is saját rekordot dönthet. Orbán Viktor 2010 és 2014 között 13 óra 38 percet, 2014 és 2018 között 12 óra 24 percet, az előző ciklusban pedig 11 óra 44 percet beszélt a parlamentben. Az ülésszakok nyitóbeszédein kívül ezek legtöbbje az azonnali kérdésekre való reagálás volt. Jelen ciklusban a kormányfő 149 felszólalásnál, 7 óra 23 percnyi beszédnél tart, vagyis megeshet, hogy ő is meghaladja eddigi csúcsát, és 14 óra fölé kúszik felszólalásai összideje.