Zoboki Gábor: az új központi épület dinamikája kifejezi azt a flow-t, amit a Richter tud

A Richterben az a felfogás, hogy aki magyarként világszínvonalon alkot, azzal a társaságnak dolga van, így a Richter büszke azokra, akik csatlakoztak hozzájuk, mert bátorságot és hitet kapnak ezektől az emberektől, hogy a nagyvilágban is megmérettessék magukat – fogalmazott az átadón a társaság vezérigazgatója, aki úgy folytatta, az épület mostani átadásával egy álom vált valóra.

„Az új Richter-központ tele van pozitív energiával, és felemel bennünket. Számomra ez az a hely, ahol a hazai tudás és a gazdasági erő találkozik, ahol a minőség és a bátorság találkozik, ahol a kreativitás és a józanság találkozik. Dísze a Richternek, Kőbányának, Budapestnek, Magyarországnak, és nem utolsó sorban méltó szimbóluma egy olyan magyarországi központú globális vállalatnak, amely mintegy 100 országban van jelen, és emberek tízmillióinak egészségét és életminőségét szolgálja minden nap” – fejtette ki Orbán Gábor.

A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott. MTI/Mónus Márton

Vizi E. Szilveszter azt mondta, a Richternek 50 országban van leányvállalata, vagyis egy igazi, az innovációban élen járó multinacionális nagyvállalatról van szó. „Sikerült olyan mértékben a kutatás-fejlesztést olyan mértékben megemelni, hogy ez a konszolidált árbevételünknek a 10 százaléka” – tette hozzá a Gyógyszeripari Vállalat igazgatóságának elnöke.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter arra emlékeztetett, hogy a Richter már az 1940-es években is számos szabadalmat jegyzett, és a külföldi terjeszkedést is nagyon korán megkezdte. „A Richter az innováción kívül még azt az általunk kívánatosnak tartott vonulatot is azt kell mondjam, hogy a legfőképpen reprezentálja Magyarországon, hogy ki kell fektetni, mert enélkül nem leszünk tartósan versenyképesek a világban” – fűzte hozzá.

Az épület átadóján felszólalt Krausz Ferenc is. „Ez az esemény nem csupán egy új épület átadása, hanem a jövőbe vetett hit és elkötelezettség megnyilvánulása abban a küldetésben, hogy a Richter továbbra is magas minőségű és elérhető árú gyógyszerekkel szolgálja hazánkban és a határon túl is az emberek egészségét” – mondta a Nobel-díjas fizikus.

Zoboki Gábor a Richter Központ tervezője arról beszélt, hogy az épület megtervezése igazi csapatmunka volt. „Nagy különbség van a közmunka, az állami nagyberuházások és egy ilyen személyes jellegű munka között, és az, amit a Richterben hihetetlen tisztelek, az, hogy egy cég meg tudja tartani ebben a léptékben ezt az emberszabású humánus létét, ez szerintem rendkívül példamutató” – összegezte a Kossuth és Ybl-díjas építészmérnök, aki szerint az új központi épülete dinamikája kifejezi azt a flow-t, amit a Richter tud, és meg is valósít a mindennapokban.

