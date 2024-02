Nagyot lépett előre a nemzetközi rangsorban a Magyar Honvédség

A világ 145 országának rangsorában hazánk az ötvennegyedik helyet foglalja el a Global Firepower 2024-re vonatkozó listájában - írja a Növekedés. Hozzáteszik, a 2017-es rangsorban a 63. helyen állt Magyarország.

A Magyar Honvédség régiós viszonylatban előkelő helyen van - Románia, Csehország és Lengyelország ugyan előz minket, ám Szlovákia, Szerbia, Horvátország, de még Ausztria hadereje is alacsonyabb helyezést kapott idén

- írja a lap.

Az EU-n belül a 25-ös listán a 14. a magyar, azaz a kontinentális középmezőnyben vagyunk. A GFP ugyanakkor rengeteg adattal dolgozik, olyanokkal is, amelyek inkább egy adott ország védelmi képességeit foglalják össze - teljes lakosság, hadrafoghatóak létszáma stb, amelyek szintén beleszámítanak a rangsor alapját adó powerindexbe, viszont kevésbé alkalmasak arra, hogy a nyolc éve intenzíven zajló honvédelmi és haderőfejlesztési program eredményeit lemérjük rajtuk.

A lap az International Institute for Strategic Studies brit kutatóintézet Military Balance 2023 összeállítását alapul véve összehasonlította a visegrádi országok hadseregeinek fegyveres erejét, valamint az elmúlt évek védelmi kiadásait GDP százalékban.

Mint írják, ha pusztán a létszámot és a gépparkot nézzük, könnyen lehet az az ember benyomása, hogy nyolc évnyi aktív fegyverkezés után állhatnánk jobban is, de érdemes a képet árnyalni. Például azzal, hogy nem sokkal a magyar haderőfejlesztés kezdete után egész Európa, így a szomszédaink is fegyverkezni kezdtek, a mezőny erősödött, de még így is jelentősen előrelépni a 2010-es évek elejének áldatlan állapotaihoz képest, amikor Szlovákia, Horvátország, Szerbia, és Ausztria is előzte hazánkat a GFP rangsorában.

Azt is hozzáteszik, hogy például Szlovákiának hiába van 19 repülőgépe, Magyarországnak pedig 14, mikor ismert, hogy északi szomszédunk korábban átadta a szlovák légierő gerincét adó orosz MiG-29-eseket Ukrajnának, így az impozáns darabszámot a csehszlovák időkben gyártott L–39 Albatrosok, és kiöregedett szovjet An-26-os szállítógépek alkotják, ezzel szemben Kecskeméten Gripenek parkolnak. Megjegyzik, hogy Szlovákia légterének védelmét jelenleg a lengyel, a cseh, illetve a magyar légierő biztosítja.

Mint írják,

gyalogsági harcjárművek és harckocsik terén is magyar lemaradás látható, ám ennek főként az az oka, hogy korábban a szovjet időkből visszamaradt járműveket nagy részét felszámolták.

Habár Magyarország ezen a területen is nagyarányú fejlesztéseket indított be, egy ideig még megmarad majd bizonyos mértékű különbség.

Ahogy halad a gyártó a Leopard harckocsikkal úgy áll majd egyre több rendszerbe. Az első Lynx gyalogsági harcjármű már tavaly legördült a zalaegerszegi gyártósorról, a tervek szerint hetente készül majd el egy példány - teszik hozzá.

Azt is megemlítik, hogy a 21. századi csúcstechnológiáját vonultatják fel a az új Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek, melyekre most toborozzák a személyzetet kiemelt illetményért, és a mostanában beérkező harceszközök sorát még bőven lehetne folytatni. Ugyanakkor ezeket az adatokat a GFP vagy az IISS csak akkor fogja “látni” ha már hadrendbe is lesznek állítva. Amint ez megtörténik, jelentős ugrás várható a nemzetközi ranglistákon.