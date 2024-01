Terrortámadás egyenes adásban - videó

Az élő adásban látni lehetett, amint a stáb tagjai a TC quayaquili stúdióinak padlóján kuporogtak, miközben fegyveresek a kamera előtt gesztikuláltak. Azt is lehetett hallani, amint valaki felkiáltott: "a rendőrséget ne!".

Az országos rendőrség a közösségi médiában közölte, hogy a különleges egységeit a helyszínre vezényelték.

BREAKING:



The Government of Ecuador has declared “A State of Internal Armed Conflict”



Criminal gangs have taken up arms against the state and are storming universities, TV studios and other places.



Videos circulate of gangsters executing soldiers



?? pic.twitter.com/8AHwZYPycY