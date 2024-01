Volt, ahol nyitott ablakon repült be a tűzijáték vagy az erkélyre csapódott be

Szilveszter napján 204 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 143 igényelt tűzoltói beavatkozást - foglalta össze a szilveszteri eseményeket Dóka Imre tűzoltóőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban. Ebből 70 riasztás tűz miatt, 73 pedig műszaki mentés miatt érkezett. Elmondta azt is, hogy tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 34 olyan tűz keletkezett, ahol tűzoltói segítségre volt szükség. Ezek az esetek kisebb károkkal járó épülettüzek, meggyulladt kukák, pirotechnikai eszközök égő maradványai miatt kigyulladt növényzetek, tujasorok voltak.

Mint mondta, ezeken a csekélyebb tűzeseteken kívül, nem pirotechnikai eszközökkel összefüggően

három olyan riasztásuk is volt, ahol egy-egy ember életét vesztette lakástűzben a fővárosban, illetve Pest és Tolna vármegyékben.

Hangsúlyozta, hogy a petárda tiltott eszköz, ennek ellenére sajnos minden évben van ezzel kapcsolatos esemény. Azonban, akárcsak a legálisan vett de felelőtlenül használt tűzijátékok okozta tüzeknél, jellemzően a lakókörnyezetben élők vagy megpróbálják a tüzet maguk eloltani, vagy ők értesítik a tűzoltókat - tette hozzá.

Elmondása szerint nyolc olyan helyszín volt, ahol épületek is sérültek a kisebb tűzesetekben, például mert egy eltévedt tűzijáték egy erkélyre csapódott be, berepült egy lakás nyitott ablakán, vagy éppen egy előtetőre esett az eszköz egy forró darabja. Mint mondta, ezek ugyan néhány négyzetméteres tüzek, de komoly károkat is tudnak okozni.

Bár idén a pirotechnikai eszközök nem okoztak akkora kárt, de hangsúlyozta, egy ilyen kisebb méretű tűz is jelentős veszteségeket tud okozni az érintett lakás tulajdonosának.

Dóka Imre arról is beszámolt, hogy több állatmentéshez is riasztották a tűzoltókat. Ilyen volt például Törökszentmiklóson egy kovácsoltvas kerítésbe szorult kutya, vagy Bajóton egy másik eb, amelyik egy kútba esett és beszorult a lába. Hozzáfűzte, ennél több eset is történt, és ilyenkor a hangos pirotechnikai eszközöktől megriadt kutyák, macskák menekülés közben megsérülhetnek, illetve különböző helyekre is beszorulhatnak.