Orbán Viktor a rendkívüli Kormányinfón: hároméves bérfejlesztési program indulhat a tanároknak, óvónőknek

2023.12.21. 10:34 Miért nem akkor vonult ki Orbán Viktor a teremből Brüsszelben, amikor a segélyről volt szó, miért akkor, amikor a tagsági kérdésről? Orbán Viktor: ezzel lehetővé vált, hogy a döntés megszülethessen. Mások is kerültek ebbe a helyzetbe, ezért választottuk ezt a megoldást a német kancellár kezdeményezésére. Mindent megpróbáltam 8 órán keresztül, figyelemre méltó vita volt, de szerteágazó. Abban összegezném, hogy Magyarország nem tart igényt a Cassandra-szerepre, de vannak tapasztalataink, ugyanez történt a migráció esetében is. Innen jobban látszanak ezek a kérdések, mint az Atlanti-óceán partjáról. Be fogják látni, hogy a tagság kérdéséből sok baj származik majd. Persze nekik is volt egy robusztus érvük: Ukrajnát a magyar parlament döntése nélkül nem lehet felvenni az Európai Unióba. Már nem az a veszély fenyegetett, hogy rossz döntés születik, az volt a kérdés, hogy felelősséget kell-e vállalnunk egy rossz döntésért.

A pénzügyi kérdésben az álláspontunk változatlan, mi a költségvetésen kívül látjuk a megoldást Ukrajna számára.

2023.12.21. 10:30 Az EB felszabadított 10,2 milliárd euró támogatást. Visszavonhatják? Orbán Viktor: talán arról érdemes beszélni, hogy a zsarolás egy nyilvánosan beismert tény, nem egy magyar agyszülemény. Magyarországot Brüsszelben megzsarolták, ezt be is ismerték az Európai Parlament tagjai. Megfenyegették az Európai Bizottságban, nyomják a krahácsot, hogy ne adják oda a pénzt Magyarországnak. Az én világképem az, hogy Magyarország próbál együttműködni az EB-vel, amelyet viszont zsarol az Európai Parlament.

2023.12.21. 10:22 Hogyan értékeli annak a veszélyét, hogy Magyarországgal szemben aktiválják a 7-es cikkely szerinti eljárást? Ön az egész, Magyarországnak járó pénzt szeretné megszerezni. Ha így van, a kondicionalitási eljárással mi lehet? És megállapodhat Ukrajna pénzéről az EU Magyarország nélkül? Nem szigetelődik-e el az ország? Orbán Viktor: Magyarország a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt áll. Erre van lehetőség az alapszerződés szerint, ha úgy látják, hogy van jogállamisági sérelem folyamatosan. De most mondták ki, hogy nincs a jogrendszerünkkel probléma, most kaptunk erről egy papírt. Az uniós pénzekről: mi nem akarunk összekeverni idegen természetű dolgokat egymással. Sértene egy uniós elvet is, ez a lojális együttműködés elve. Mindent és azzal és úgy kell elintézni, akivel és ahogy bajod van. Ezen kívül esni rendkívül hitvány dolog. Az ukránok pénzéről akkor tudunk megállapodni, ha az önmagában értelmes, és nem kapcsolódik össze a költségvetéssel. Mi csak annyit kérünk, hogy ami benne van a költségvetésben, azt hajtsák végre. Csak azt kérjük, azt a pénzt, ami jár. A magyar álláspont nem fog változni Ukrajna ügyében aszerint, hogy megkapjuk-e a pénzt vagy sem.

2023.12.21. 10:20 A februári uniós csúcson mire számít, mit vár Ukrajna támogatásáért cserébe? Orbán Viktor: elemző szemmel nézve külön tudunk választani két kérdést. 1) Adjunk-e, mennyit és hogyan? Erre 26 tagállamnak az a válasza, hogy adjunk 50 milliárd eurót 4 évre. Azt is mondja az EU, hogy ez a pénz nincs. Azt is, hogy vegyünk fel együtt hitelt, adjuk oda azt. Azt is, hogy tegyük bele a költségvetésbe, azon keresztül adjuk oda. A magyar álláspont az, hogy ne adjunk ennyi időre. A mértékét pedig aszerint határozzuk meg, hogy az USA mennyit vállal. És ne a költségvetésen keresztül adjuk! Jöjjünk össze, mindenki tegye le a nemzeti össztermék arányában, hogy mennyit segítene, de ne a közös költségvetésen keresztül. És ne vegyünk fel hitelt! Felvett már hitelt az unió, de ebből mi még pénzt nem kaptunk. Mindenki fussa a saját kockázatát és vállalja a rá eső részt! 2) Tagállamok álltak elő különböző költségvetési módosítási igényekkel, mi ebből eddig kimaradtunk. De ha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor Magyarország is ki fog állni, de ez még előttünk áll.

2023.12.21. 10:15 Lengyel köztévé ügye - mi a véleménye? Orbán Viktor: úgy látszik, megtörténhet egy ilyen egy jogállamban. Nem akarunk beavatkozni Lengyelország belügyeibe, nekünk minden lengyel a barátunk. Látjuk a vitát, tanulságos vita, látunk furcsa dolgokat a nyugati demokratikus világban. Valami kór rágja a nyugati demokráciák szervezetét

2023.12.21. 10:12 Brüsszeli migrációs paktum: a bürokraták egyre erőszakosabbak, hogy áll a helyzet? Orbán Viktor: nem áll jól a dolog. A migrációs csomag kiindulópontja hibás, erről nagy vitát folytattuk az elmúlt negyedévben. Egyetlen módon lehet - tapasztalatból beszélek - a migrációt megállítani: ha azt a döntést meghozzuk, hogy aki be akar jönni, a rá vonatkozó döntésig az unión kívül kell tartózkodnia, más döntés nem hozza meg a kívánt eredményt. Emiatt nem beperelnie kéne minket Brüsszelnek.

2023.12.21. 10:11 Kérdések... ...válaszok.

2023.12.21. 10:09 Fő témák Orbán Viktor: háború, migráció, infláció, terrorizmus, Brüsszel voltak a legfontosabb témák. Egyes területeken sikert értünk el, a béreket még az infláció mértékénél is jobban sikerült megvédeni. A családok kerülhettek a középpontba, amit korábban elértek, azt ne veszítsék el. A nyugdíjak terén emelkedés is bekövetkezhet. Hároméves bérfejlesztési program indulhat a tanárok és az óvónők esetében, ha érkeznek az uniós pénzek.

2023.12.21. 10:07 Jókívánságok Orbán Viktor: áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

2023.12.21. 10:07 Kovács Zoltán kezd Orbán Viktor áll a nemzetközi sajtó rendelkezésére, 2 óra időkeretben.