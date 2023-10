20 milliárdos magyarországi befektetés a Stellantistól - a nap hírei

Jövőre is a most érvényes feltételek és termékstruktúra marad érvényben a Széchenyi Kártya Programban – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A program 2024-ben is a futamidő végéig fix, 5 százalékos nettó ügyfélkamat mellett biztosít forrást a hazai kkv-k számára. A kormány határozata értelmében mintegy 1400 milliárd forintnyi kötelezettségvállalásra nyílik lehetőség.

Magyarország a feldolgozóiparra koncentrálva ipari alapú gazdaságot épít – jelentette ki a gazdaságfejlesztési miniszter egy díjátadó rendezvényen. Nagy Márton ismertette: a közvetlen működőtőke beáramlásával 2030-ra a jelenlegi 70-ről 100 százalékra nőhet az export GDP-arányos mutatója, így Magyarország a feldolgozóipari nyitottság alapján a világ élmezőnyébe léphet.

Mérföldkőnek nevezte a BMW debreceni képzési központjának átadását a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: ezzel mindhárom német prémium autómárkának lesz gyára Magyarországon. A kormány 25 milliárd forintot biztosított az egyetem számára a műszaki mérnöki kar bővítésére, és a szakképzési centrumban is több mint 12 ezer tanulóval dolgoznak közösen.

Mintegy 20 milliárd forintot fektet az önvezető technológiával foglalkozó magyar start-upba a Stellantis. A világ egyik legnagyobb autóipari konglomerátumnak beruházását 5 milliárd forinttal támogatja az állam.

Informatikai szolgáltató központot hozott létre az Aldi Debrecenben, amely a német vállalat globális tevékenysége szempontjából is meghatározó lesz - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az 1,2 milliárd forintos beruházást az állam 120 millió forinttal támogatta.

Petíciót indít Magyarország GMO-mentességének megőrzéséért az LMP. Az ellenzéki párt fontosnak tartja, hogy ne lehessen kiskapukat nyitni, amelyek lehetővé teszik az új technológiás génmódosított termékek bejutását az országba.

6 milliárd euróval támogatná a nyugat-balkáni országokat az Európai Unió, hogy végre tudják hajtani az integrációhoz szükséges reformokat – jelentette be Szkopjéban az Európai Bizottság elnöke.

A parlament feloszlatását és előrehozott választások kiírását kezdeményezte a szerb kormány. Az indoklás szerint a választások csökkentenék a társadalmi feszültségeket, ellehetetlenítenék a gyűlöletbeszédet, megerősítenék a szabad véleménynyilvánítás jogát és erősítenék az európai értékeket.

A közvélemény is hamarosan megismerheti a migrációval kapcsolatos titkosszolgálati jelentést – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető. A parlament nemzetbiztonsági bizottsága támogatta ezen előterjesztést. A politikus kiemelte: Magyarország déli határainál rendszeressé váltak az erőszakos, fegyveres támadások.

Határozottan elutasította a gázai tűzszünetet az izraeli kormányfő. Benjámin Netanjahu azt mondta, hogy a tűzszünet olyan lenne, mintha Izrael megadná magát a Hamássznak és a terrorizmusnak. A Gázai övezetben jelenleg is tartanak a harcok az izraeli hadsereg pénteken megindított szárazföldi akciója következtében, de összecsapások zajlottak Ciszjordániában is az izraeli katonák és palesztin fegyveresek között.

Bejutott a Gázai övezetbe 117 teherautónyi segély – az ENSZ életmentőnek, de kevésnek nevezte szállítmányt. A világszervezet szerint naponta legkevesebb 100 kamionra lenne szükség az övezetben élő 2,2 millió ember alapvető szükségleteinek biztosítására. Eközben az izraeli hadsereg szóvivője közölte: az izraeli erők megölték a Hamász 4 tisztségviselőjét. Gázában pedig az egyik legfontosabb kórház kiürítésére szólított fel Izrael, de a segélyszervezetek lehetetlennek tartják ezt.

Megérkezett Afganisztánba az unió első segélyszállítmánya a földrengés túlélőinek megsegítésére. A repülőgép 92 tonna higiéniai eszközt és élelmiszert szállított a térségbe.

Új eszközök beszerzésére kapott 221 millió forint támogatást a Hunor, Magyarország hivatalos mentőszervezete. A világon összesen 35, a Hunorhoz hasonlóan mentőegység van.

Elindult az MBH Bank Tudatos segítség programja az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködésében. A pénzintézet és a karitatív szervezet a tervek szerint több tízezer, nehéz körülmények között élő embernek segít.

Közös olasz-magyar kulturális és tudományos programok indulnak a következő években - jelentette be Rómában kulturális és innovációs miniszter. Csák János erről olasz kollégájával egyeztetett. Elhangzott: 2027-ben lesz 100 éve, hogy Klebelsberg Kuno, a magyar oktatás- és művelődéspolitika irányítója megalapította a Római Magyar Akadémiát.

Előfizetés ellenében hirdetésmentessé teszi a Facebookot és az Instagramot a Meta. A társaság ezzel az európai uniós szabályozásnak felel meg. Weben keresztül havi 10 euró, míg iPhone-on és Androidon 13 euró lesz az összeg. Aki nem akar fizetni, annál maradnak a hirdetések.

Franciaországban 9 embert vettek őrizetbe a marseille-i busztámadás után. Az Olympique Marseille labdarúgócsapatának szurkolói kövekkel és sörösüvegekkel dobálták meg az Olympique Lyon autóbuszát, amelynek több ablaka is betört.

Mexikóban 48-ra nőtt az Otis hurrikán halálos áldozatainak száma. A hatóságok még 36 embert keresnek.

Meghalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke - közölte az elhunyt fia. A 67 éves politikus több mint 16 éven át, 2007-től mostanáig vezette a legnagyobb délvidéki magyar pártot.