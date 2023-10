Lelkekig hatoló kisfilm készült a felelős alkoholfogyasztásért

Az Attraction árnyékszínházat kérte fel partnernek a Diageo friss közlekedésbiztonsági kampányához; a magyar árnyékszínház néhány évvel ezelőtt egy brit tévés összművészeti tehetségkutatót is megnyert, azóta is járja a világot.

"Ami miatt együttműködünk most velük, az az, hogy az ittas vezetés elleni küzdelemben ők is nagy partnerek, tudnak azonosulni ezekkel az értékekkel, másrészt egy olyan nyelven tudják előadni és olyan tehetséggel, hogy ez alkalmas egy nemzetközi kampány lefolytatására is" - fogalmazott az InfoRádióban Ábrahám Gergely, a Diageo régióigazgatója.

Jelenleg 8-10 országban zajlik egy "digitális kampány" a felelős alkoholfogyasztásért, hogy maga a videó mindenhová eljusson.

Olyan produkció született tehát, amihez semmilyen nyelven nem kell tudni, mindenkihez eljutnak a képsorok; persze van egy angol nyelvű leírás is a kampányhoz, de alapvetően a kép- és hangvilág az, ami hatni tud.

A videót két hét alatt másfél millióan nézték meg, ami egy majdnem 3 perces kisfilm esetében kifejezetten jó eredménynek számít Ábrahám Gergely szerint.

A célközönség minden olyan ember, aki vezet vagy beül egy autóba utasként.

Alapvetően a zéró tolerancia hívei, egy pohár ital sem lehet megengedett a Diageo szerint.