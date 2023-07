Ungár Péter: ezt a „varázsdoboz-történetet” élő, lélegző ellenzéki választó nem hiszi el

Ungár Péter véleménye szerint Karácsony Gergelynek, vagyis igazából a mögötte álló embereknek – azoknak, akik mindenfajta felelősségvállalás nélkül intézték a főpolgármester végül kudarcba fulladt előválasztási kampányát, majd Márki-Zay Péter választási hadjáratát, ami szerinte a negyedik kétharmadot eredményezte – el kellene mondaniuk az ellenzéki választóknak, hogy mi is ez az ügy; hogy honnan jött a kampánypénz, és azzal mit csináltak – nyilatkozott az InfoRádióban Ungár Péter, aki szerint a többi lényegtelen.

„Mert ezt a »varázsdoboz-történetet« élő, lélegző ellenzéki választó nem hiszi el”

– fűzte hozzá. Az LMP társelnöke szerint az ügy leglényegesebb részlete, hogy a szóban forgó 500 millió forintnyi kampánytámogatás jelentős része Karácsony Gergely visszalépése után történt.

„Nekünk akkor már nem volt jelöltünk a versenyben, így nem tudom, hogy kik, miért, hova és mit adtak” – emelte ki.

Ungár Péter egyetértett azzal, hogy amíg nem rendeződik az ügy és nem szolgál valaki lényegi válasszal, addig az ellenérdekelt fél előtt óriási a lehetőség, hogy minden nap, újra és újra elmondja, hogy itt egy törvénytelen külföldi kampánytámogatás történt. Megjegyezte, szerinte a Fidesz is megkerüli olykor a párttörvényt a CÖF-ön keresztül, ami ugyanúgy elítélendő, mint a 99 Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Mozgalom gyakorlata. Leszögezte: minden magyar állampolgárnak joga van politikai célokra egy pártnak pénzt adni, ő maga is élt már a lehetőséggel és fog is a jövőben, viszont az ő neve az LMP beszámolójában minden esetben megjelent a Magyar Közlönyben.

Mindazonáltal abban bizonyos, hogy Karácsony Gergely magáncélra nem használt fel kampánytámogatást,

a "hunyó" pedig a történetben az a kör, amely a főpolgármester mögött áll.

Ezzel együtt Ungár Péter nem vitatja, hogy miután Karácsony Gergely vállalta, hogy a mozgalom vezetője lesz, illetve ő Budapest jelenlegi vezetője, aki jövőre is szeretne főpolgármester maradni, magyarázattal tartozik a nyilvánosságnak. Hogy ez miért nem történt eddig meg, arra az LMP társelnöke sem tudja a választ. Arra a kérdésre, hogy hogyan lesz ebből, akár kényszerű módon is, választási együttműködés jövőre, Ungár Péter úgy válaszolt, az még nem lefutott, hogy Karácsony Gergely lesz az ellenzéki főpolgármester-jelölt; erről később fog döntés születni, de több mindenen is múlik – mondta.