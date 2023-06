Takács Péter részleteket árult el a kórházi adósságok nyári rendezéséről

Nagyságrendileg a kórházi adósságállomány több mint felét, 35-40 milliárd forintot fog a Pénzügyminisztérium év közben konszolidálni – mondta el Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az InfoRádióban. Az intézmények elsősorban a kifizetetlen közüzemi számlákat rendezhetik a pénzből, de az egyéb szolgáltatói, beszállítói adósságok kifizetésére is felhasználhatják a rezsivédelmi alap forrásait. Az államtitkár megerősítette, hogy a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormány még a nyáron enyhíteni fogja a kórházak jelenlegi adóssággondjait.

Takács Péter arról is beszámolt, hogy álláspontja szerint a kormányzatnak sikerült eredményesen tárgyalnia az Orvostechnikai Szövetség képviselőivel a kórházak gazdasági működtetésében tervezett változtatásokról. Az államtitkár elmondása szerint 2022 és 2023 a változás éve az egészségügyben, és a változás részeként megtörténik a szakmák fedezete közötti kiegyenlítés, amihez öt évre visszamenően osztályos szintű kontrollingadatokat használnak majd annak érdekében, hogy a jól finanszírozott szakmák ne működhessenek a rosszul finanszírozott szakmák rovására. "Az új finanszírozási rendelet ezzel kapcsolatban már meg is jelent" – tette hozzá a minisztériumi vezető.

Rásky László: az adósság felét érintheti a rendezés

Rendkívül pozitívnak értékelte az InfoRádióban Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség elnöke, hogy az egyeztetésen jelen volt az OKFŐ vezetője, a NEAK főigazgatója és a Pénzügyminisztérium több képviselője. Mint mondta, a minisztériumban már dolgoznak egy nyári adósságrendezésen, és bár ennek részleteiről az államtitkár kedden még nem tudott nekik beszámolni, az kiderült, hogy a fókusza a rezsiköltségek kifizetésén lesz. Az ígéretek szerint olyan mozgásteret kaphatnak ezáltal a kórházak, amelynek révén más beszállítók is hozzájuthatnak követeléseik egy részéhez.

Fontos információnak értékelte azt is, hogy Takács Péter megerősítette: a nyári adósságrendezés nagyságrendje a most fennálló adósság felét fogja jelenteni. A kórházak adósságállománya idén rendkívüli módon megnőtt, május végén mintegy 75 milliárd forintot tett ki, ami az évkezdő (szintén adósságrendezés utáni) 10 milliárd forinthoz képest óriási összeg. Ennyit korábban egy év alatt halmoztak fel az intézmények.

Változott az adósság struktúrája: a mostani adósság egyharmada rezsi, a teljes adósság fele az orvostechnikai beszállítók felé áll fenn, és a maradék részen osztoznak a szolgáltató és áruszállító ágazatok.