Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság egyes javaslatait meg kell fogadni - a nap hírei

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság megszorításokat kér Magyarországtól, de vannak javaslatok, amiket meg kell fogadni. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiemelte: a költségvetési hiány és az államadósság terén vannak jogos elvárások, azonban a költségvetés megalkotását nemzeti hatáskörnek nevezte. A kormányfő azt mondta: a védelmi költségvetéssel a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét és a családokat kell megvédeni. A tervezet alapján jövőre 70 százalék alatti költségvetési hiánnyal és 6 százalékos inflációval számol a miniszterelnök, aki szerint ha Paks 2. megvalósult volna, olcsóbb lenne az energia és az ország jobban meg tudott volna küzdeni az inflációval. Az unió soros elnökségéről szólva Orbán Viktor azt mondta: arról jogszabályok döntenek.

A kiskereskedelmi adó megszüntetésére szólítja fel a kormányt az Országos Kereskedelmi Szövetség. Emellett azt is várja, hogy június 30-a után vezessék ki az élelmiszer-árstopot is. A szervezet szerint a tagvállalkozások felháborodással értesültek róla, hogy a kiskereskedelmi adót a 100 milliárdos árbevétel feletti sávban 4,1 százalékról 4 és fél százalékra emelték jövőre. A szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy az uniós vállalásokkal ellentétben a kiskereskedelmi extraprofit adó kivezetésének elmaradása és megemelése további veszteséget jelent az ágazatnak, miközben azt közölték, hogy a vállalkozások többségének nemhogy extraprofitja, profitja sincs.

Folyamatosan emelkedik a Magyarországra érkező, hozzáadott értékkel bíró beruházások száma - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezt támasztja alá az is, hogy hogy a kutatás-fejlesztésre fordított összeg tavaly meghaladta az 1000 milliárd forintot, egy év alatt pedig csaknem négyezerrel nőtt a kutatás-fejlesztési munkahelyek száma. A tárcavezető hozzátette: a cél most már a termelésorientált gazdaság dimenzióváltása, hogy abból tudásalapú, innovációra és kutatás-fejlesztésre épülő gazdaság jöjjön létre, amiben jelentős szerepe van a digitalizációnak.

Május elsejétől olcsóbb és egyszerűbb is lett ingázni Magyarországon – írta a Facebook-oldalán a közlekedési miniszter. Lázár János a vármegye- és országbérlet konstrukció első hónapját összegezve arról számolt be, hogy összesen 427 261 új bérletet váltottak meg májusban az ingázók. egyharmada volt országbérlet, kétharmada pedig vármegyebérlet. A legnépszerűbb vásárlási forma a MÁV-applikáción keresztüli vásárlás volt. Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy Zalaegerszeg lett az első olyan város, ahol teljessé vált a tarifaközösség, ahol július 1-jétől a közösségi közlekedésben is lehet majd az új bérletekkel utazni.

Az idén újabb, csaknem 2 milliárd forint összegű tagdíjkedvezményt nyújt tagsága számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tagdíj-megállapítási időszak július 14-ig tart. Az idén a korábbi sávos rendszer helyett a tagok egyöntetűen éves árbevételük 1,9 ezrelékét fizetik éves tagdíjként. A tagság több mint 80 százaléka, mintegy 320 ezer tag részesül kedvezményben.

Budapest és a fürdővárosok vonzották a legtöbb vendéget Pünkösd idején - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján arról számolt be: országszerte félmilliónál is több vendégéjszakát töltöttek el a magyar és külföldi vendégek a magyarországi szálláshelyeken. Vidéken a Balaton térsége volt a legnépszerűbb úti cél.

Az utasbiztosítási piac elérte a járvány előtti szintet. A Netrisk biztosításközvetítő adatai szerint 2022 májusa és 2023 májusa között a legtöbb biztosítást osztrák utazásokra kötötték, majd a horvát, olasz, spanyol és görög utak következtek. A biztosítók bevétele 15,2 milliárd forint volt, amely alig marad el a 2019-es 15,4 milliárdtól, miközben az átlagdíjak alig változtak: az év első 5 hónapjában 10 ezer forint körül alakultak.

Online is igényelheti a szavazáshoz szükséges kódját az, aki nem kapta meg levelét az első úgynevezett Budapesti Lakógyűlésről – hívja fel a figyelmet a főpolgármesteri hivatal. A tájékoztatás szerint eddig több mint egymillió budapestihez érkeztek meg azok a névre szóló levelek, amelyekben a szavazáshoz szükséges egyéni azonosítók szerepelnek. A szavazás két kérdése kapcsolódik a Lánchídhoz: az egyik a kormány a hozzájárulási ígéretének betartásáról, a másik a megújult Lánchíd forgalmi rendjéről szól.

Az Eurostat adatai szerint a magyar gyerekek csaknem 5 százaléka nem jutott orvosi ellátáshoz, amikor szüksége lett volna rá. A fogászati adat még rosszabb, 7 százalék. Az egyszülős háztartásokban élő magyar gyermekek helyzete a második legrosszabb Európa-szerte, 9 százalékuk szenved hiányt az orvosi, és több mint 16 százalék a fogászati ellátásnál.

A Mol 2 milliárd dollárt fektetett be eddig Azerbajdzsánban. A vállalat Kutatás-Termelésért felelős ügyvezető igazgatója a 28. Bakui Energia Fórumon arról is beszámolt, hogy a cég hosszú távú együttműködésre számít. Marton Zsombor elmondta, hogy a Mol szlovákiai finomítója korábban orosz olajat dolgozott fel, most ehhez a létesítményhez és a többi, összesen 14 millió tonna kapacitású közép-európai finomítóihoz Azerbajdzsánból importál olajat.