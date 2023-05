Feltételekkel és nem egyedül mennek a pártok ma a Belügyminisztériumba

A parlamenti pártok szerda délelőttre kaptak meghívást a Belügyminisztériumba oktatásügyben, a meghívás pénteken, félórával a délutáni diáktüntetés előtt érkezett Pintér Sándor belügyminisztertől. A Telex szerint mindegyik elmegy, bár korábban vonakodtak ettől.

A lap azt írja, hogy az ellenzéki képviselőket a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Tanítanék Mozgalom, a Civil Közoktatási Platform, az ADOM Diákmozgalom és az Egységes Diákfront egy-egy tagja kíséri oktatási szakértőként.

Barkóczi Balázs, a DK képviselője egy keddi sajtótájékoztatón közölte, hogy az Egységes Diákfront (ők szervezték a múlt pénteki tüntetést) elnökségi tagjával megy az egyeztetésre.

„Ha ő is ott lehet, és Pintér Sándor szemébe mondhatja a diákok véleményét a bosszútörvényről, akkor a DK is ott lesz az egyeztetésen, de ha nem engedik be, akkor a DK sem megy be.”

A cikkben az összes pártnál felsorolják, hogy kiket visznek magukkal.

A Momentum közleményében ezt írja: „Ahogy korábban is, úgy most is azon a határozott állásponton vagyunk, hogy átlátszó és hazug látszategyeztetések helyett arra van szükség, hogy a rendőr belügyminiszter először is írásban garantálja, az emberei nem verik tovább gumibottal, és nem fújják le többet könnygázzal az ártatlan gyerekeket, akik a tanáraikért és egy igazságosabb, emberségesebb oktatásért tüntetnek. A Momentum és annak elnök-frakcióvezetője, Gelencsér Ferenc ezt képviselve megy el az egyeztetésre, méghozzá Schermann Fruzsinával, az ADOM Diákmozgalom szóvivőjével.”

Az egyeztetésről, és főleg a tanárbérekről Maruzsa Zoltán beszélt az InfoRádióban. A köznevelési államtitkár az Aréna című műsorban úgy fogalmazott: "hónapok óta zajlanak az egyeztetések az új pedagógus-életpályamodellről, és ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások az Európai Unióval a forrásokról.

Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar kormány saját erőből már végrehajtotta az emelés egy részét január elsejétől, a többihez szükség van az uniós finanszírozásra. Az idei emelést technikailag a bérpótlékok emelésével oldották meg, de mint megjegyezte, most olyan új, sávos, flexibilis és teljesítményalapú bérstruktúrát hoznak létre, amely nem teszi majd szükségessé az ilyen megoldásokat.

A köznevelési államtitkár szerint még a tavaszi ülésszakon dönthet a parlament a pedagóguséletpálya-modellről.

A diákok május 19-én tüntettek a státustörvény ellen. A demonstráció atrocitásba torkollott. A megmozdulás sok résztvevője a Fidesz székházához vonult. Itt dulakodás alakult ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint "a jogellenes gyűlés résztvevői a VI. kerület, Lendvay utcában lökdösni, tolni kezdték a rendőrsorfalat, és megpróbálták áttörni azt, közben palackkal is dobáltak. A rendőröket folyamatosan verbálisan és tettleg provokálják. A rendőrök újra többször hangosbeszélőn szólították fel a résztvevőket a jogsértés befejezésére."

A tüntetésen jelen volt több ellenzéki politikus, köztük Hadházy Ákos, Tordai Bence, Szabó Tímea, Fekete-Győr András, Orosz Anna, Hajnal Miklós, Jámbor András, Arató Gergely, Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó is - írta a Mandiner.

