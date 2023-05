Ismét tüntetnek a státusztörvény ellen a diákok

Az 5 órára kitűzött indulás előtt a Tisza István szobor környékén gyülekeztek a résztvevők, addigra a tér déli része megtelt a helyszíni beszámolók szerint. Egy idősebb hölgy résztvevő rosszul lett, lefektették, orvost hívtak hozzá - még akkor is feküdt, amikor a tömeg elindult, rendőrök, diákok figyelnek rá.

Egy jókora magyar zászlót és három bölcs majmot formáló Orbán-Pintér-Maruzsa papírmasét is visznek a résztvevők a Kossuth térről a Falk Miksa utcán át a Nagykörúton az Oktogonra.

Indulás előtt annyit mondtak be a hangosbemondóba, hogy "ne rendetlenkedjetek és legyetek nagyon hangosak"! Fotó: Infostart Fotó: Infostart

Az Egységes Diákfront ezzel a szöveggel hirdette meg a megmozdulást, utalva a legutóbbi megmozduláson a rendőrök által használt könnygázra is: "Pontosan tudják, hogy gyerekeket bántanak, de ez nem zavarja őket. Az Orbán rendszer akkor is gyerekeket bánt, amikor szétveri az oktatásunkat, elveszi a jövőnket, és bosszút áll a tanárainkon. A bosszú eszköze, a státusztörvény továbbra is elfogadhatatlan, követeljük a teljes tervezet azonnali visszavonását!"

A megmozdulás idejére a járművek elől lezárták a Nagykörutat a Margit híd és a Király utca között. Nem jár a 4-6-os villamos sem a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között, továbbá számos más felszíni tömegközlekedési járat útvonala módosult - frissülő közlekedési hírek itt.

A tüntetők a Vígszínház előtt azt skandálták, hogy "Ne írd alá, Kata!" - utalva ezzel arra, hogy képviselőik nemrég találkoztak Novák Katalinnal, azt kérve tőle, hogy ne szentesítse a státusztörvényt, de a köztársasági elnök ezt nem ígérte meg.

