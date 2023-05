Kordonbontás: megbüntette a rendőrség Hadházy Ákost

Hadházy Ákos nehezményezi, hogy azért ítélték pénzbüntetésre, mert visszaélt a gyülekezési joggal. Ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a Színház utcában nem gyűlést tartottak, hanem dolgoztak a Momentum képviselőivel együtt.

Mint írja: "azt csináltuk – valóban, egyszerre többen –, ami jelenleg a választott országgyűlési képviselők dolga: felléptünk a jogállam visszaépítéséért, a szabad választásokért, a korrupció ellen. Sehol sincsen leírva, hogy ezt csak a parlamentben tehetjük meg. Nem mellesleg: lebontottunk egy törvénytelen kordont."

Az ellenzéki politikus azt is kifogásolja, hogy a nyomozás során nem hallgatták ki, így nem is tudta megosztani az esettel kapcsolatos véleményét a vizsgálókkal. Hadházy Ákos azt is közölte, hogy nem áll szándékában megfizetni a pénzbüntetést és, ha kell bíróság elé viszi az ügyet.

A csatolt papírokból az derül ki, hogy 50 ezer forintra büntették meg. A honatya azt írja, nem fogja befizetni a büntetést.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Hadházy Ákos