72 órával meghosszabbították a tűzszünetet Szudánban

A Kossuth téren celebrált szentmise után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezte be háromnapos magyarországi látogatását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint szerencsés, hogy nem Ukrajna dolga megítélni Magyarország viselkedését a NATO-ban.

Egységre, nyitottságra és szeretetre szólított fel a Kossuth téren tartott szentmiséjén a pápa. Arra biztatott: legyünk bátrak, és segítsünk ott, ahol szükség van ránk. Ferenc pápa köszönetet mondott a szeretetteljes fogadtatásért és magyarul szólva: Isten áldd meg a magyart! kéréssel zárta szentmiséjét. A mise után Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen zárta háromnapos apostoli útját. Az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az egyetem az a hely, ahol a tudás kiszabadul a birtoklás és felhalmozás szűk korlátai közül és kultúrává válik, hogy a személyiség tökéletesítésével a közösség és az emberiség javát szolgálja. Ebben a folyamatban nagyon fontos önmagunk és az igazság megismerése. Ennek az igazságnak a kulcsa a szeretettől soha el nem szakadó, alázatos és nyitott, konkrét és közösségi, bátor és alkotó megismerés. Ennek művelésére hivatottak az egyetemek és ez az amit a hitnek táplálnia kell. --- Ferenc pápa ezután a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre ment, ahol hivatalos búcsúztatást követően, nem sokkal 18 óra után szállt fel a gépe. A Szentatyát Novák Katalin köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint magyar egyházi vezetők és mintegy száz, vatikáni és magyar zászlókkal felsorakozó önkéntes búcsúztatta.

A külgazdasági és külügyminiszter szerencsésnek tartja, hogy nem az ukrán elnök dönti el, hogy Magyarország viselkedése NATO-tagországként megfelelő-e. Szijjártó Péter a közösségi oldalán, reagált így Volodimir Zelenszkij kijelentésére. Az ukrán elnök a hétvégén finn, svéd, dán és norvég újságíróknak adott interjút, amelyben kifogásolta, hogy Magyarország NATO-tagként Oroszország pártján áll. Volodimir Zelenszkij hozzátette ugyanakkor, hogy ez egy szubjektív vélemény a részéről. A külügyminiszter erre reagálva azt írta, hogy a magyar emberek már eddig is rendkívül magas árat fizettek az ukrajnai háborúért, amelyben sok kárpátaljai magyar halt már meg. Szijjártó Péter azzal zárta Facebook-bejegyzését, hogy Ukrajna ezzel együtt a jövőben is számíthat Magyarországra, mert Budapest ezután is befogadja az ukrajnai menekülteket, valamint részt fog venni segélyezésben is.

Csehország és szövetségesei keresni fogják a lehetőségét annak, hogyan növeljék a lőszerszállításokat Ukrajnába - jelentette ki a cseh államfő Prágában. Petr Pavel a szlovák államfővel, Zuzana Caputovával együtt 3 napos munkalátogatást fejezett be Ukrajnában, ahol megállapította, hogy az országban komoly lőszerhiány van, ami akadályozza Kijevet, hogy ellentámadást indítson az orosz megszállók ellen területei visszaszerzésére.

Lauda Zoltánt nevezte ki Pest vármegye rendőrfőkapitányának a belügyminiszter. Elődje Nagy László rendőr dandártábornok lemondott. Lauda Zoltán rendőr dandártábornok május 1-étől áll szolgálatba új posztján.

Az állam kamatostul kapja vissza az egyházaknak adott forintokat, mert az így megmentett életek és megvédett családok a nemzetet gazdagítják - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Nagy János az alcsútdobozi református templom és gyülekezeti ház felújítására rendezett hálaadó istentiszteleten kiemelte, hogy Magyarországon az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Az Alcsútdobozon megvalósult beruházást 153 millió forinttal támogatta a kormány annak érdekében, hogy a református egyház helyi szinten zavartalanul végezhesse szolgálatát.

Kiemelt kérdésként kezeli a biológiai sokféleség megőrzését, és az ökológiai gazdálkodás támogatását a kormány - jelentette ki az agrárminiszter a III. Natúr Sümeg borászati rendezvényen. Nagy István hangsúlyozta: a borászati rendezvény évről évre hitet tesz az ökológiai szőlőművelés, a természetes borkészítés és a fenntarthatóság mellett. Hozzátette: a kormányzati segítségnyújtás mellett szükség van az ágazati összefogás erősítésére, a minőség javítására, az együttműködésre, és az eredményes bormarketingre is.

A rendszer karbantartása miatt nem működik a vasúti jegyértékesítés ma este 10 és hajnali 3 óra között a menetrendi tervezőben, a MÁV-applikációban, az automatákon, a vonatokon és a jegypénztáraknál - közölte a Mávinform. A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy az érintett éjszakai időszak előtt vagy után vásárolják meg a jegyüket, bérletüket. A vármegye- vagy országbérletet vásárlók az orszagberlet.hu oldalon tájékozódhatnak az értékesítési helyekről.

Új programot és romaintegrációs nyilatkozatot fogadott el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 16. kongresszusa. A felzárkózás évtizede című politikai program kiemelt feladatként kezeli a kapcsolattartást a közösség külföldön élő tagjaival. Ellensúlyozná a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, de a program fontos eleme a kisebbségi jogok bővítése és gyakorlatba ültetése is, továbbá a nemzeti szimbólumok kérdésének rendezése. A dokumentum szorgalmazza az erdélyi magyar romák integrációját is, ezért a kongresszus megbízott egy munkacsoportot a részletes cselekvési terv kidolgozására.

Két nyertes osztozhat az ötös lottó 4. legnagyobb nyereményén, 4 és fél milliárd forinton. A nyeremény fél éven át halmozódott. A nyertes számok: 7-es, 13-as, 28-as, 47-es és 58-as. A szerencsés játékosoknak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkezniük a nemzeti lottótársaságnál a milliárdos összeget nyerők számára fenntartott nagynyertes-vonalon.

További hetvenkét órával meghosszabbították a humanitárius tűzszünetet a szemben álló felek Szudánban. A fegyvernyugvás éjfélkor lép életbe - jelentette be a kormánnyal szembenálló Gyorsreagálású Támogató Erők szóvivője. A félkatonai szervezet közleménye hozzáteszi, hogy az újabb tűzszünettel a nemzetközi, regionális és helyi felszólításokra reagálnak a szemben álló felek. Ez lehetőséget ad a humanitárius folyosók megnyitására, valamint az állampolgárok szabad mozgására is.