"Széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az új vezérkari főnök" - itt a szakértői elemzés

Ruszin-Szendi Romulusz egy rendkívül érdekes időszakban látta el a Magyar Honvédség parancsnoki teendőit. A legfontosabb feladata és a legértékesebb eredménye – beágyazva a honvédséget 2016-tól a Zrínyi Program keretében zajló modernizációjába – az volt, hogy a személyi kiképzési rendszert modernizálta és az egyéni kiképzést, felszerelést olyan XXI. századi állapotba hozta, ami valóban megfelel a modern hadviselés kívánalmainak. Egyfajta alulról építkezést kezdett meg a Magyar Honvédségnél - mondta az InfoRádióban Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

"Ez talán nem hangzik olyan nagy dolognak, de ő maga a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár parancsnokaként a lövészkatonák közül "nőtt ki", és a saját bőrén tapasztalta, hogy mik azok az elemek, amik a NATO-szövetségesekkel együttműködve magas harcértékűvé teszik a lövészkatonát és a különböző funkcionális beosztásokban dolgozó katonákat. Egy olyan évtizedes gyakorlatot változtatott meg, a reményeim szerint jó irányba, ami önmagában nagy feladat" - összegzett a szakember.

A kiképzést a NATO-kívánalmak, -sztenderdek szerint szabta át,

ezekben vannak amerikai és európai szövetségesekkel kapcsolatos bevált elemek is (utóbbira példa, hogy a németekkel való együttműködésünk milyen mélységű). Csiki Varga Tamás rámutatott: a kompatibilitás, vagy modern szóval az interoperabilitás, az együttműködési képesség a kiképzésnél kezdődik: nemcsak az angol, mint a közös parancsnokság nyelvének elsajátításával, hanem az eljárásrendek alkalmazásával.

Az új vezérkari főnök Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség brüsszeli NATO és EU Katonai Képviselő Hivatalának vezetője lett. Ő egyrészt az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetéhez is szorosan kötődik, másrészt olyan személy, akinek a szakmai és katonai vezetői tapasztalata elég széles körű.

"A katonai tapasztalata hadműveletekre, valamint békefenntartó és stabilizációs műveletekre is kiterjed, továbbá védelmi és műveleti tervezésben is komoly háttérre tekint vissza. Nemzetközi, szövetséges műveletekben Cipruson, Bosznia-Hercegovinában és Afganisztánban vett részt több alkalommal is. Védelmi tervezési műveletekben részben a Honvédelmi Minisztériumban, később a vezérkarnál szerzett tapasztalatot, illetve ő maga is fontos szerepet vállalat abban, hogy

a honvédség országvédelmi képességét, valamint a védelmi tervezési forgatókönyveit, folyamatait felülvizsgálják,

és azt is XXI. századivá tegyék - reagálva a 2014 óta drasztikusan romló biztonsági helyzetre" - mondta Csiki Varga Tamás.

(A nyitóképen: Böröndi Gábor altábornagy beszél egy Bács-Kiskun megyei madarasi határvédelmi bázisnál tartott sajtótájékoztatón 2020. január 5-én.)

Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd