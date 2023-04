Washington újra üzent a magyaroknak

Az USA budapesti nagykövetsége az alábbi közleményt adta ki a tegnapi sajtótájékoztatójuk után: "Az Egyesült Államok sürgeti Magyarországot, hogy vegye komolyan az Oroszország és mindazok által jelentett fenyegetést, akik nem osztoznak a nyugati értékekben, illetve a demokrácia és a jogállamiság iránti elkötelezettségben, különösképpen miközben Oroszország továbbra is folytatja brutális, teljes körű invázióját Ukrajnában."

A hivatalos közleményéhez David Pressman nagykövet Twitter-oldalán még hozzáfűzte: "A magyar kormány visszautasította az Egyesült Államok aggodalmait, amelyeket a Nemzetközi Beruházás Bankkal (IIB) kapcsolatban fogalmazott meg. Washington úgy látja, hogy az IIB kockázatot jelent a NATO-szövetség számára, ám Budapest kitart a pénzintézet befogadása mellett."

We have concerns about the continued eagerness of Hungarian leaders to expand & deepen ties with the Russian Federation despite Russia’s ongoing brutal aggression against Ukraine and threat to transatlantic security. — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) April 12, 2023