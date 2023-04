Felmérték a hajléktalanok helyzetét: kiderült, mitől félnek a legjobban

"Ez egy teljes körű adatfelvétel, azt a célt tűztük ki, hogy mindenkit, aki szálláshelyen vagy közterületen éjszakázik, megkérdezünk" – mondta az InfoRádióban Gurály Zoltán, a Menhely Alapítvány módszertani vezetője. Több mint 60 településen zajlik az adatfelvétel, vannak visszatérő kérdéseik, melyek a korra, a jövedelem összegére, a forrására, a munkaképességre, az egészségi állapotra vonatkoznak, de arra is választ kérnek, hogy az illető miként vált hajléktalanná.

A válaszok alapján az jellemzi leginkább az utcán élőket, hogy rendkívül alacsony a jövedelmük: a hajléktalanok 57 százaléka kevesebb mint havi 30 ezer forintból gazdálkodik. Az összeg az elmúlt évekkel összehasonlítva a létminimum 30 százalékáról a 15 százalékra csökkent.

A munkaképtelennek száma növekszik, mivel

az elmúlt években sok ember kikerült a hajléktalanságból.

Akik aktívak voltak, el tudnak menni a munkahelyek által biztosított szálláshelyekre. Ennek negatív következménye, hogy a hajléktalan-ellátásban maradó emberek 70 százaléka 50 év feletti. A többség vagy öregségi, vagy rokkantnyugdíjjal rendelkezik fő jövedelmi forrásként. A korábbi évekhez képest kevesebben vannak, akik valamilyen munkaszerű jövedelemmel rendelkeznek.

Meglepő eredmény, hogy a hajléktalanok 44 százaléka pozitívan látja a jövőt, és úgy gondolja, ki tud jönni a hajléktalanságból. "Érdekes módon ez az arány évről évre nem változik, miközben a helyzetük nem olyan jó" – jegyezte megGurály Zoltán.

Az elmúlt években megfigyelték, hogy a hajléktalanszállókat igénybe vevők száma visszaesett. Az alapítvány módszertani vezetője szerint ez a tendencia megállt, ami utalhat arra, hogy nincs csökkenés. Kiemelte, az idei év fókusza az volt, hogy ki hogyan éli meg az áremelkedést, és kit mennyire érinti. Az első számú félelem a hajléktalan embereknél az éhezés és a gyógyszerköltségek növekedése.

"Eközben magukat a segítő szervezeteket is sújtja a rezsiválság. A hajléktalan embereket befogadó szállások, segítő szervezetek eddig semmiféle állami kompenzációban nem részesültek (kivéve az amúgy is közel dupla központi támogatásból gazdálkodó egyházi szervezeteket). Ezért kénytelenek még eddigi szolgáltatásaikat is szűkíteni, vagy végső esetben megszüntetni" – írja a Menhely Alapítvány sajtóközleményében. A felmérésben résztvevők A 2023. február 3-i héten lebonyolított kutatás kérdéseire összesen 7268 hajléktalan ember adott értékelhető válaszokat. Közülük 1530 ember közterületen lakott. A felkeresett és önként válaszoló közterületen élők száma Budapesten 431 fő, a vidéki városokban 1099 fő volt. Pécset 290 fő, Miskolcon 93 fő, Kaposváron 80 fő, Székesfehérváron 56 fő, Szegeden 54 fő, Zalaegerszegen 53 fő, Kecskeméten 53 fő, Debrecenben 51 fő volt. A fizetős, vagy ingyenes hajléktalan szállásokon összesen 5738 ember vett részt az adatfelvételben , közülük 2042 Budapesten, 3696 vidéki városokban él. Budapesten a közterületen válaszolók száma megegyezik az egy évvel korábbival, a szállásokon válaszolók száma csökkent, a vidéki városokban a közterületen válaszolók száma csökkent, a szállásokon válaszolók száma azonban növekedett a korábbihoz képest. A részvétel most is önkéntes volt, ezért ezek adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az azonban biztos, hogy 2023 február elején is legalább 1530 ember aludt fedél nélkül, közterületen az országban.

