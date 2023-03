Fürjes Balázs 12 év után távozik a kormányból

Fürjes Balázs Facebook-posztban tette közzé, hogy lemond a Miniszterelnökségnél betöltött államtitkári, miniszterhelyettesi posztjáról, és visszatér a magánszektorba, emellett megpályázza a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagságát.

„A mai napon, megköszönve a bizalmat és a közös munkát, új feladatok vállalásáról és a miniszterhelyettesi megbízatásról való lemondásról egyeztettem Gulyás Gergely miniszter úrral. Áttekintve a helyzetet miniszter úr elfogadta: lemondok államtitkári megbízatásomról és más területen folytatom a munkát” – olvasható a bejegyzés elején.

Aztán arról ír, hogy a rá váró kihívások egy része a magánszektorból érkezik és jellemzően városépítési feladatokról szól.

„A kihívások másik része a sport világából talál meg. A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra, hogy pályázzam meg a NOB-tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett –, jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged. Ezért döntöttem úgy, hogy már most lemondok a miniszterhelyettesi megbízásról. Irány újra a civil élet, rugalmas munkát fogok vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjak koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is. A döntésemnek természetesen van kockázata, hiszen a pályázatom sikere egyáltalán nem garantált – ám vannak az életben vissza nem térő lehetőségek, feladatok és szolgálatok, amikért érdemes akár nagy kockázatot is vállalni” – írja.

Majd felidézi, hogy 12 éve dolgozott folyamatosan a kormányban, és felsorolja azokat a projekteket, amikben főszerepet vállalt a Puskás Arénától az MVM Dome-on át a vizes világversenyek szervezésén át a 2020-as labdarúgó-Eb budapesti részének tető alá hozásáig.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi