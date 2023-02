Megszűnik az orvosok kötelező kamarai tagsága – a nap hírei

Megszűnik az orvosok kötelező kamarai tagsága – döntött az Országgyűlés. A jogszabályt kivételes eljárásban, 122 igen szavazattal 31 ellenvoks mellett, tartózkodás nélkül fogadta el a Ház. Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott: a kamara a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti azzal, hogy akadályozza az új ügyeleti rendszer működtetését. A jogszabály a folyamatban lévő és a jövőbeli etikai eljárásokat az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz helyezi át. Korábban a Magyar Orvosi Kamara támadásnak tartotta a lépést és valótlannak nevezte azt, hogy etikai eljárással fenyegetné azokat az orvosokat, akik aláírják az ügyeleti rendszert. A köztestület egyben pert kezdeményezett hitelrontásért.

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 13 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kamatfolyosó két szélét sem módosította a testület. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Továbbra is indokoltnak nevezte a 13 százalékos alapkamat fenntartását az infláció megfékezéséért és az árstabilitásért a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás a monetáris tanács ülése után úgy fogalmazott: nincs napirenden a kamatcsökkentés és a 18 százalékos irányadó kamat fenntartása is szükséges. Arról is beszélt, hogy az infláció csak lassan fog csökkenni és ha tetőzik, a mérséklődés akkor is csak az év második felében jöhet el.

Ha az energiaárak nem estek volna vissza, akkor a forint árfolyama sem stabilizálódik - mondta az Indexnek adott interjúban a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton hangsúlyozta: az extraprofitadó szükséges lépés volt, amivel sikerült a lakosságot megkímélni a brutális piaci áremelkedéstől, a rezsivédelemről szólva pedig elmondta, hogy az átlagfogyasztásig védő rendszer hosszú távon is fenntartható, így ehhez nem szabad hozzányúlni.

Várakozásoknál kisebb mértékben nőtt a Richter nyeresége 2022-ben. A gyógyszeripari vállalat 157,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 11,4 százalékkal nagyobb az előző évinél. Az üzemi eredmény és az adózott eredmény szintjén ugyanakkor veszteségről számolt be az október-decemberi negyedévre a gyógyszergyártó. Orbán Gábor vezérigazgató elmondta a kormány tavaly év végén extraprofit adót vetett ki a gyógyszergyártókra. A társaság elnöke bejelentette: tárgyalásokat fognak kezdeményezni a 2023-as különadóról.

Elbocsátja 1200 munkavállalóját a Magyar Posta. A cég azt közölte, hogy a létszámcsökkentés a szolgáltatási színvonalat nem érinti. Annak érdekében hozta az újabb kényszerű döntést a cég vezetése, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is meg tudja őrizni működésének stabilitását.

A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az alapvető jogok biztosa átfogó vizsgálatot indított a gyerek jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzéséért. A szakszervezet ugyanakkor megjegyezte: Kozma Ákos tekintse át azt is, hogyan sérül a gyerekek oktatáshoz való joga amiatt, hogy egyes településeken évek óta nincs matematikát, informatikát, vagy nyelveket tanító tanár, nincs tornaterem és egyes termekben 16 fokban ülnek a diákok.

Stratégiai partnerségi megállapodás jön létre Magyarország és Egyiptom között. A külgazdasági és külügyminiszter Kairóban bejelentette: az egyezség részét képezi az együttműködés a nukleáris ipar, a felsőoktatás, a gazdaság és az energiaellátás területén is. Szijjártó Péter közölte: vállalatközi tárgyalások indulnak egyiptomi cseppfolyósított földgáz vásárlásáról. Hozzátette: a magyar közlekedési ipar legnagyobb rendelését kapta az egyiptomi vasúttársaságtó, összesen 1350 vasúti kocsit szállítanak az észak-afrikai országba.

Itt az ideje, hogy a még hiányzó tagországok is ratifikálják Finnország és Svédország NATO-csatlakozását - jelentette ki a NATO-főtitkár Helsinkiben, a ratifikációt még nem teljesítő Magyarországra és Törökországra utalva. Jens Stoltenberg egy Sanna Marin finn kormányfővel tartott tájékoztatón elmondta: a Törökországgal folytatott egyeztetéseken sikerült haladást elérni, és a jövő héten tárgyalást folytatnak majd Brüsszelben a török, a svéd és a finn kormány képviselői. A főtitkár szerint elképzelhetetlen, hogy a NATO ne reagálna abban az esetben, ha valamilyen fenyegetés érné Svédországot vagy Finnországot.

Aláírta az Új START-szerződésben való orosz részvételt felfüggesztő törvényt az orosz elnök. A hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött orosz-amerikai szerződésben való részvétel felfüggesztését előzőleg egyhangúlag megszavaztak a parlament alsó és felsőháza. A jogszabály értelmében az újbóli részvételről Vlagyimir Putyin dönthet. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is azt hangsúlyozta: az Új START-hoz a visszatérés a Nyugat álláspontjától függ majd.

A gázárak rekordszintű növekedésének lehetőségére figyelmeztet a Nemzetközi Energia Ügynökség a kínai kereslet kiszámíthatatlan megugrása miatt. Az energiaügynökség a legoptimistább forgatókönyvében is a cseppfolyósított földgáz kínai keresletének 35 százalékos növekedésével számol, ezzel a gázárak hamar a múlt nyáron tapasztalt szintre növekednének, ami leginkább az európai fogyasztókat érintené.