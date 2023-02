Jóváhagyta az Oroszország elleni 10. szankciócsomagot az unió - a nap hírei

Fegyvereket továbbra sem szállít Magyarország Ukrajnának, a kormány a békekötést szorgalmazza - jelentette ki a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány álláspontja nem változott: Oroszországot terheli felelősség a háborúért, de életeket menteni csak tűzszünettel és békével lehet. Hozzátette: folytatódnak az állami és az állami támogatással, civil szerveztek által szervezet humanitárius akciók. Hozzátette: a menekültek ellátása folyamatosan biztosított.

Április 30-ig maradnak a jelenlegi lakossági gázárak, utána a beszerzéstől függően lehet új árat megállapítani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte: akkor lehet felülvizsgálni a lakossági piaci árat, ha olcsóbb gázból lehet feltölteni tárolókat. A tárcavezető elmondta, hogy a gáztárolókban jelenleg még a magasabb áron vásárolt gáz van és azt is, hogy most 50 százalékon áll a tárolók töltöttsége.

Az idén is marad az extraprofit adó – erről szintén a kormányinfón számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy folyamatosan tárgyalnak az érintett nagyvállalatokkal a befizetés ütemezéséről. Hozzátette: a családokat és a nyugdíjasokat továbbra is védi a rezsicsökkentés, a vállalkozásokat pedig a gyármentő program és a beruházásösztönző programok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy a külföldi befektetések száma is növekszik, ezt a jövőben is támogatja az állam.

Továbbra is az egyik legfontosabb kérdésnek nevezte a gyermekvédelem ügyét és az ezzel összefüggő jogszabályok szigorítását a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: nem maradhat következmények nélkül annak a pedagógiai asszisztensnek az ügye, aki a napokban a közösségi médiában tette közzé, hogy kapcsolata van egy kamasszal. Hozzátette: az érintett férfiról már korábban is érkezett bejelentés, de vizsgálat nem indult, ezért az illetékes tankerületi vezetőt elbocsátották.

A béke csak úgy jöhet el Ukrajna és Oroszország között, ha a háborús felek tudnak egymással beszélni, ezért a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek. Szijjártó Péter szerint, ha nincs kommunikáció a felek között és a csatornákat is elvágják, akkor a béke reménye is elvész, ezért meg kell kettőzni a diplomáciai erőfeszítéseket. Kiemelte, hogy szomszédos országként az azonnali tűzszünet és béke "létfontosságú", azért is, mert magyarok is meghalnak ebben a háborúban. Szijjártó Péter azt is leszögezte, hogy a magyar kormány olyan békét tart elfogadhatónak, amelyben Ukrajna garanciát kap a szuverenitására.

Mintegy 12 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra pénteken. Az ukrán-magyar határon 5003-an, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 6924-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A beléptetettek közül a rendőrség 69 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes.

Oroszország nemcsak növelte fegyvergyártását, de tanulmányozta az ellenség fegyvereit is, amiből sok hasznos következtetést vont - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, egy orosz katonai folyóiratban. Medvegyev cáfolta azokat a kijevi és nyugati híreszteléseket, miszerint az orosz erők kifogyóban vannak egyes rakétatípusokból, és a nyugati szankciók akadályozzák Moszkva képességeit, hogy feltöltse az irányított fegyverekből rendelkezésére álló készleteit.

Jóváhagyta az Oroszország elleni 10. szankciócsomagot az unió - közölte az Európai Unió Tanácsának svéd soros elnöksége. Az újabb szankciós csomag szigorúbb exportkorlátozásokat tartalmaz a kettős felhasználású termékek és technológiák tekintetében, továbbá célzott korlátozó intézkedéseket a háborút támogató, propagandát és álhíreket terjesztő vagy Oroszország által a háborúban használt drónokat szállító személyekkel és szervezetekkel szemben.

A Magyar Orvosi Kamara egyetlen háziorvos ellen sem indított és nem indít etikai eljárást azért, mert aláírja az ügyeleti szerződést - közölte a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a kamara. A testület elnöksége azzal a vármegyei kollegiális vezető háziorvossal szemben élt etikai panasszal, aki fenyegetéssel, súlyos értékítélettel, félrevezető információkkal igyekezett rávenni háziorvosokat a szerződések aláírására. Közölték azt is, hogy a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójában mindenki önkéntesen vesz részt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomásgyakorlás célja egy betegközpontú, fejlett, biztonságos ellátórendszer kialakítása.

Az emlékezés szövetség a múlt, jelen és jövő között, kötelesség, amellyel az áldozatoknak, önmagunknak és az utánunk jövőknek tartozunk - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából Budapesten. Gulyás Gergely a Terror Háza Múzeumban tartott rendezvényen fontosnak nevezte, hogy azok akik átélték a borzalmakat, saját személyes szenvedéstörténetüket tegyék a nemzeti emlékezet részévé. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mekkora érték a jelenlegi magyar társadalom többségének már örökül kapott szabadság.