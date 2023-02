NATO: elindult az orosz offenzíva Ukrajnában – a nap hírei

A törökországi földrengések 8. napján is találtak túlélőket a romok alatt - jelentette a török állami hírügynökség. Hatay tartományban a 182. órában mentettek ki egy 12 éves kisfiút. Korábban egy 6 éves kislányt, egy 39 éves nőt valamint egy 70 éves nőt hoztak a felszínre. A 8. napon összesen 10 ember életét mentették meg a mentőcsapatok. Törökországban és Szíriában már a 36 ezerhez közelít a földrengés halálos áldozatainak száma. Közben a magyar katasztrófavédelem Hunor mentőcsapata már hazaérkezett a Törökországból. Az egység 17 túlélőt - köztük 3 gyermeket - mentett ki és 29 holttestet emelt ki a romok alól.

A NATO szerint lényegében megkezdődött Oroszország újabb offenzívája Ukrajnában. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüssuelben arról beszélt, hogy az oroszok egyre több csapatot, fegyvert küldenek harcba. Hozzátette: nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin a békére készülne. Közölte: az Észak-atlanti Szövetség a kimerülőélben lévő lőszerkészletek növelését tervezi annak érdekében, hogy segíteni tudja Ukrajnát területének és az emberéletek védelmében. Hozzátette: a szövetségnek a védelem fokozására, a létfontosságú infrastruktúra védelmére kell összpontosítania.

Elkezdődött az ukrán katonák németországi kiképzése a Leopard 2 harckocsik használatára. A német gyártmányú Leopard 2 használatát alapesetben több évig oktatják a Bundeswehrnél. Az ukrán katonáknak rövidített, 6-8 hetes tanfolyamot szerveztek, amelyen az alapismereteket adják át.

Fehéroroszországban tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter, aki a látogatást azzal indokolta, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani. Szijjártó Péter közölte: kérte belarusz kollégáját, hogy Belarusz is tegyen meg mindent a béke érdekében, és tegyen meg mindent a háború elhúzódása és eszkalációja ellen. Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy az együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak a szankciók által nem érintett területeken, például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban.

Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint minden eddiginél szigorúbb feltételeket szabtak az építéséhez, egyebek mellett a jogszabályokban meghatározottnál is szigorúbb határértékek betartását, és gyakoribb ellenőrzéseket írtak elő. Az LMP közölte: minden jogi és politikai lépést meg fog tenni, hogy a környezethasználati engedélyt megsemmisítsék, és a gyár ne épülhessen meg. Közben Áder János Kék bolygó című podcastjában arról beszélt, hogy debreceniek megnyugodhatnak, hiszen ugyanolyan minőségű és mennyiségű marad az ivóvízük, ugyanis a természetes vízvisszapótlás is naponta mintegy 75 ezer köbméter Debrecen vízbázisán. Áder János arról beszélt, hogy ha az európainál is szigorúbb magyar technológiai szabályozásokat betartják és a hatóságok betartatják, akkor nem fordulhat elő vízszennyezés ebben az üzemben sem.

Megindult a kitermelés az új békési gázmezőn. Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint az első kút ma üzembe állt, és a napokban megkezdődik a második kút fúrása is a Sarkad térségében feltárt szénhidrogén-lelőhelyen. A Corvinus-projektet 2022 nyarán kiemelt beruházássá nyilvánították.

Nem nyitja újra a tavaly ősszel bezárt postákat a társaság. Indoklásuk szerint csökken a levelek és a csekkek feladásának száma és a jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli. A Magyar Posta októberben jelentette be 364 postahivatal akkor még csak ideiglenesnek mondott bezárását, ezek közül 45-öt rövid idő alatt újranyitottak.

Megszületett a bérmegállapodás a BKV-nál. Eszerint minimum 12 százalékkal emelkedik a főállású dolgozók bére, de egyes munkakörökben 15, illetve 16 százalékos lesz az emelés. Bevezetik a szenioritási rendszert is, így a több éve a cégnél dolgozók alapbére ennek megfelelően növekszik majd.

Az idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét a NAV, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Március 15-étől, KAÜ-azonosítóval már megnézhető az adóbevallási tervezet. Aki mégis ragaszkodik a hagyományos megoldáshoz, az idén is kérheti a szja-bevallási tervezetének postázását az adóhatóságtól.

Magyarországnak megfelelő elrettentő erőt felmutatni képes, komoly, hadseregre van szüksége, amihez jól kiképzett, magas morálú, fizikailag fitt, nyelveket beszélő fiatalokra van szüksége - mondta a honvédelmi miniszter, a honvédség toborzását támogató kampány nyitórendezvényén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra buzdította a fiatalokat, hogy csatlakozzanak ahhoz a magyar haderőhöz, ami most épül fel.

Várhatóan márciusban átadják a 3-as metró vonalán a felújított Arany János utca és Nyugati pályaudvar metróállomást - közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely bejegyzésében azt írta: az Arany János utcai állomás egyik különlegessége, hogy az épület tetejére a zöldfelületek növelése érdekében, zöldtető kerül.