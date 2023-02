Ismert név bukkant fel a NAV adóslistáján

Szabó Kimmel Tamás felkerült a NAV adóslistájára, így innentől kezdve széles körben hozzáférhető lesz a tény, hogy köztartozása van. A színész a nyilvános céginformáció szerint jelenleg szünetelteti vállalkozói tevékenységét. Minden bizonnyal az adótartozásának tudható be, hogy a cégtár átlag feletti kockázatúként értékeli a vállalkozását – írja a Blikk.hu.

A színészt a legtöbben a Made in Hungaria című filmből és a TV2 sorozatából, a Mintaapákból ismerhetik, de sok mozifilmben és színházi produkcióban is láthatta a közönség. A TV2 sorozatából botrányos körülmények között távozott, a színésszel szemben a TV2 magatartásbeli problémákat emlegetett. Azóta a kevés darabban lehet látni: jelenleg csak Pintér Béla és Társulata, Marshal Fifty-Six című előadásában játszik.

Tran Dániel független jogi szakértő azt mondta,

ha valaki felkerül NAV adóslistájára, akkor az nagyon sok mindenben akadály lehet;

akár hitelfelvételnél vagy állami pályázatokban való indulásnál is. Rontja az illető hitelminősítését, aminek sokrétű negatív következménye lehet. "Nem számít, kiről van szó, közismert vagy magánemberről, bizonyos üzleti vagy köztisztviselési indulásában kizáró ok, ha köztartozása van" – fogalmazott az ügyvéd.

A NAV adóslistáján korábban Lang Györgyi és Gáspár Győző is felkerült, de állandó szereplője volt a tavaly májusban elhunyt Berki Krisztián is, továbbá szerepelt rajta Bíró Ica és Kozso is. G.w.M. körül szimatolhat a NAV A Privátkopó megbízható forrásból úgy értesült, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói már vizsgálják a „gengszterrapper” gyors vagyonosodásának körülményeit. Varga Márk László általában arról beszél, hogy havi 10-12 milliós bevétellel rendelkezik. A lap írása szerint ennek egyik lehetséges forrása a YouTube, de ez állítólag nem mutatható ki Varga Márk László (G.w.M) személyi jövedelemadó bevallásaiban.

Nyitókép: Facebook/ Szabó Kimmel Tamás