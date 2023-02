Új külsőt kap Magyarország egyetlen reneszánsz várkastélyának környezete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 236 millió forintjából egy 160 négyzetméteres fogadóépületet hoznak létre, utakat és járdákat építenek, és megnövelik a zöldfelületet – mondta el az InfoRádióban Simontornya polgármestere, Torma József.

A vár környezetéből eltávolítják a légkábeleket, és nyitnak a közelben egy negyven férőhelyes parkolót, hogy az autósok ne közvetlenül a műemlék előtt álljanak meg. A 2025-ig tartó beruházás részeként kialakítanak egy tematikus útvonalat, amelynek látogatói információs táblák, virtuális bemutatók, és 3D-s rekonstrukciók segítségével ismerhetik meg a települést és a várat. Forrás/Simontornyai Vár főoldala

"Ez egy 33 milliós keretet jelent, egy tájékoztatás, amivel gyakorlatilag a hagyományos eszközök mellett nagyon sok informatikai elemmel szeretném bemutatni a helyi látnivalókat, a helyi szolgáltatókat, illetve a környék turisztikai kínálatát is" – közölte a polgármester, aki abban bízik, hogy magát a várépületet is rendbe tudják majd hozni. A nemzeti műemlék utolsó rekonstrukciója igyanis 1975-ben fejeződött be, környezetében statikai problémák láthatók.

Erre rövid távon is megoldást kell keresni, ennek kapcsán a polgármester már évekkel ezelőtt elkezdett dolgozni a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram vezetőivel. A tervek alapján ezután kezdhetnék el a felújítást. Forrás/Simontornyai Vár főoldala

A simontornyai vár 1277-ben épült, Salamon fia, Simon tornyának a helyén. Sok gazdája volt, de nem mindegyik vigyázott rá – hangzott el az M5 műsorában.

Máté Imréné intézményvezető elmondta: Hunyadi Mátyás a feleségének, Beatrixnek ajándékozta a várat. A fénykor ezután következett, amikor az 1500-as évek legelején Gergelylaki Buzlay Mózes kapta meg a várat, aki Hunyadi Mátyás diplomatája, Ulászló főajtónállója volt, tehát egy tehetős nagy úr. Gyakran megfordult Itáliában, ahol az új divattal hamar megismerkedett, és a várat reneszánsz várkastéllyá építtette.

A várat az 1960-as években vették védelembe, és 1975-ben adták át mint Vármúzeum, azóta látogatható. Azon túl, hogy napi rendszerességgel fogadják a vendégeket, rendezvényeket is tartanak ott. A simontornyai várat évente mintegy húszezer látogató keresi fel.