Boros Péterné: ha nem emelik a közalkalmazottak bérét, elszakadhat a cérna

"A közszféra egésze problémával küzd, és a kormányzat magatartása miatt sajnos a közszférában mindenütt problémát jelent a bérek leszakadása. Az óriási infláció, a magas élelmiszerárak, a hitelek kamatai tetézik ezt a problémát" – mondta el az InfoRádiónak Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Követeléseinket megfogalmazták a keresetek növelésére 2022-ben, amikor július 1-ig visszamenőleges hatállyal 20 százalékos inflációt ellentételező keresetnövelést fogalmaztak meg a közszféra egészére, beleértve a pedagógusokat. Erre az évre

25 százalékos keresetnövelési igénnyel léptek fel, és

megfogalmazták a diplomás bérminimumot, valamint

a sztrájktörvény módosítási igényét.

"A közszférában nemcsak a pedagógusok küzdenek a sztrájktörvényt ellehetetlenülésével, hanem minden ágazatban vannak a még elégséges szolgáltatással problémák.

Természetes, hogy ez esetben egyrészt kiálltunk a pedagógusok mellett szolidaritásból, másrészt pedig mindenkinek ki kell magáért állni"

– mondta, hozzátéve, hogy arra szólították fel a közszolgálatot, hogy csatlakozzanak a tanárok melletti szolidaritási akcióhoz, és álljanak le öt percre. Boros Péterné elmondta: bár azt látják, hogy a kormány érzékeli a követelés fontosságát, a forrás hiányzik, ami viszont kormányzati felelősség.

Péntek este a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon tárgyaltak a kormánnyal az önkormányzati köztisztviselők és kormánytisztviselők dolgában. Azt mondták, érzékelik, hogy szükség lenne a kereset emelésére, de jelenleg nem látják ennek forrását. A válaszban mindent elutasítottak, tehát

"nulla ajánlatuk volt".

"Vannak még itt tartalékok, mert az öt perc leállás a pihenőidőből egészen fölmehet fél óráig, és lehet, hogy léphetünk még ezen is túl. De az is lehet, hogy olyan sztrájkformát találunk, ami alkalmazható. És az is lehet, hogy elszakad a cérna" – jelentette ki Boros Péterné.

Hozzátette: a munka világában nagyok ezek a feszültségek, és azért lenne jó a béreket áttekinteni a kormánnyal, mert ez biztosíthatja a munkabékét. Ha erre nincs mód, akkor a feszültség úgyis utat tör magának.

(Nyitóképen: Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszél az érdekvédők Állj ki magadért és állj le 5 percre január 31-én! címmel megrendezett közös sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium épületénél 2023. január 31-én. Boros Péterné bejelentette: tizenharmadik havi juttatást és további bérfejlesztést követelnek a közszolgálatban dolgozó szakszervezetek.)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán