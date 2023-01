Csiki Varga Tamás: a Leopard és az Abrams harckocsik mozgás közben is tartják a célpontot

"A harckocsik három okból még ma is nagyon fontos szereplői a háborúknak" – jelentette ki az InfoRádiónak Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

Az egyik ok a viszonylagos jó mozgékonyság rossz terepviszonyok között is, a lánctalpas meghajtásnak köszönhetően. A másik, hogy nagy tűzerőt képvisel – a beépített löveg akár kilométerekre is ellő, így a gyalogos erőket hatékonyan támogatja támadásban és védekezésben. A harmadik pedig a páncélvédettség, mert miközben rossz terepviszonyok között a nagy tűzerő mozog a harcmezőn, addig a a páncélvédettség biztosítja a túlélőképesség megmaradását.

Csiki Varga Tamás elmondta: a Leopard 2 és az Abrams harckocsik jóval korszerűbbek, mint az oroszok által Ukrajnában használt régi T-72-esek. A 21. századra a harckocsikat olyan hatékonyságnövelő fejlesztésekkel látták el, mint például a reaktív páncélzat.

A harckocsik külsejére robbanóanyaggal töltött kazettákat szerelnek, amik találat esetén kifelé robbannak és még a becsapódás előtt semmisítik a páncéltörő lövedéket.

Így amikor eltalálják nem semmisül meg a tank és a benne lévő személyzet.

A másik modern fejlesztés a tűzvezető rendszerek automatizált és nagyon fejlett verziói. Ma már nem úgy működnek a harckocsik, hogy kidugja a fejét a harckocsi parancsnoka, és igyekszik a látottak alapján bemérni a célpontot. Most védetten ülnek, és a különböző – optikai, éjjellátó vagy hőképalkotó – műszerekkel határolják be a célpontot, és számítógép dolgozza ki a pontos találathoz szükséges lőelemeket. Ezen kívül már régóta van a harckocsikban lövegstabilizátor, ami lehetővé teszi, hogy még menet közben, akár szélsőséges terepviszonyok, vagy 40-50 km/órás sebesség mellett is a bemért célon tartsa az ágyút.

Ezek a modern harckocsik tehát gyorsabbak, védettebbek, nagyobb tűzerővel rendelkeznek, mint a T-72-esek vagy az oroszok által az ukrajnai fronton használt még ezeknél is régebbi eszközök. Persze az oroszoknak is van fejlett harckocsija – a T-90-es és a T-14-es –, de csak nagyon kevés, így ezekből alig vetnek be párat. A harckocsik fejlettségének különbözőségéhez az 1991-es iraki öbölháborúra érdemes visszagondolni: az Abrams harckocsik ott ütköztek meg először a T-72-kel, amiket akkor az iraki hadsereg használt – emlékeztetett a szakértő.

"Ez volt az úgynevezett pulykalövészet – nem tudták az amerikai harckocsikat érdemben megsebezni az irakiak."

Az eddig felajánlott Leopard 2 és az Abrams járművek száma 58 – kulcskérdés, hogy mennyit és mikorra tudnak ezekből szállítani a szövetségesek. 12 harckocsi jelent egy századot, ez az alapegység, amit egyben érdemes alkalmazni, de nem jelent olyan képességet, ami egy nagy hadműveleti áttörést meg tud alapozni - összegzett Csiki Varga Tamás. (A magyar honvédség is 12 darab Leopard 2 A4-est használ kiképzésre.) Az ukránok tavaly ősszel arról beszéltek, hogy minimálisan 300 harckocsira lenne szükségük. Szerintük ennyivel már vissza tudnák szerezni az oroszok által elfoglalt területeket.

A szakértő kiemelte, nem mindegy, hogy Ukrajna mennyi nyugati tankot kap, illetve miként oldják meg a szállítást, a kiképzést és a karbantartást. Az sem mindegy, hogy az amerikai harckocsik az Egyesült Államokból érkeznek-e, vagy egy másik, szövetséges országból, mert olyan pletykák is vannak, hogy nem a legfejlettebb Abrams változatot fogják átadni. A kiképzésről is sokféle információ van: a kezelőszemélyzetet az alapfunkciók használatára néhány hét alatt meg lehet tanítani. De logisztikai és karbantartó személyzet kiképzése jóval több időt vesz igénybe.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov egyébként a következő szavakkal kommentálta a hírt: "ezek a tankok is úgy fognak égni, mint a többi, csak ezek sokkal drágábbak".

