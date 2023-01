Itt a tank, amely megfordíthatja a háború menetét

Kicsit "ellopta a show-t" a német tankok ügye a ramsteini találkozón, mivel a hírekben inkább az szerepel, miként dönthet majd Berlin és nem az, hogy mi mindent kapnak hamarosan az ukránok. Pedig az amerikaiak még M2 Bradley lövészpáncélosokat és Stryker harcjárműveket is beígértek, sok minden mással együtt. A német "nagymacskák" mégis magukra vonták mindenki figyelmét.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Tálas Péter szerint Ukrajna katonai támogatása egy olyan folyamat, amely egyszerű hadianyagokkal kezdődött, mára viszont már a legkorszerűbb eszközök átadásáról folyik a vita. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője ez utóbbiak közé sorolta a német Leopard 2-es harckocsikat is.

Azonban gyorsan szögezzük le, hogy az évtizedek óta gyártásban lévő tankok egyes sorozatai között jelentős eltérések mutatkoznak.

A múlt század közepén hatalmas fegyverkezési verseny folyt a Nyugat és a szovjet tömb országai között. A Moszkva vezette Varsói Szerződés hadseregei jelentős számbeli fölényben voltak a páncélos erők terén. Az egyre újabb és mind nagyobb harcértékű szovjet páncélosok megjelenése arra késztette a Nyugatot, hogy fejlessze sajátjait is, hiszen a legjobb harckocsi-elhárító fegyver egy másik tank.

Németországban is megindult egy új harckocsi fejlesztése, amely aztán az Egyesült Államok érdeklődését is felkeltette. A két ország 1974-ben állapodott meg az együttműködésről, amelynek célja egy új, szupertank, az MBT-70 létrehozása lett volna. Az elnevezésben szereplő három betű az angol "main battle tank" a feladatra (magyarul ezt alap harckocsinak nevezik), a 70-es pedig a fejlesztés évtizedére utalt. A közös program azonban idővel zátonyra futott, és a két ország önállóan folytatta a munkát. Az eredmény a tengerentúlon az M1 Abrams, Németországban pedig a Leopard 2-es lett. A kísérleti MBT-70-es egyik változata. Forrás:Twitter/@HewettW

A tervezés során a németek elemezték az 1973-as, közel-keleti háború tapasztalatait és megállapították, hogy sokkal ellenállóbb páncélzatra van szükség. A megoldást Nagy-Britannia adta, ahol ugyancsak intenzív harckocsifejlesztés folyt. Ennek eredménye a máig szigorú titkokként őrzött Chobham páncélzat megalkotása volt. Erről csupán annyit tudni, hogy különböző anyagok rétegeiből áll, pontos felépítése máig szigorú hadititok.

Az ebből, a "csodapáncélból" épült tankba a Rheinmetall mérnökei egy olyan ágyút terveztek, amely idővel a nyugati világ legjobb harckocsifegyverévé vált. Többek között ezt építik be az amerikai M1 Abrams különböző változataiba és az izraeli Merkava tankokba is. De "nagy hatást gyakorolt" a dél-koreai és a japán fejlesztőkre is.

A Leopard 2 gyártása végül ugyanabban az évben indult el, mint a szovjet T-72-esé. Annál azonban nagyobb és nehezebb a német tank, ellenben egyszerűbb, főleg pedig olcsóbb az üzemben tartása. Például a motor és a váltó egy úgynevezett "powerpack"-et alkot, ami egyben kiszerelhető, így a teljes motorcsere, még tábori körülmények között is, csak 35 percet vesz igénybe. A T-72-esnél ehhez több óra kell.

A különbségek sora itt még nem ér véget. A szovjetek automata töltésű ágyút terveztek, amivel sikerült a személyzet létszámát három főre csökkenteniük: vezető, parancsnok és ágyúkezelő (hivatalosan: irányzó). Ehhez a gép a lőszert egy forgó tárból tölti az ágyúba.

Yes, the T-90, being a variant on the T-72, retains the OG T-72 autoloader mechanism, with improvements.

They settled on compact low profile vehicles with an autoloader storing all shells and casings inside the hull, there is no fixing this, it's baked into the design. pic.twitter.com/bdJ7QjlVLD — ComfyHat (@Thrust_Hawk) August 6, 2022