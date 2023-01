Tárgyalás lesz Brüsszelben a felfüggesztett Erasmus és Horizont programokról - a nap hírei

Jövő szerdától tárgyal Brüsszelben az uniós forrásokért felelős miniszter a felfüggesztett Erasmus és Horizont programokról - értesült az ATV. Kormányzati források szerint Navracsics Tibor arról is szeretne tájékozódni, hogy vannak- e még olyan területek, ahol az Európai Uniónak további elvárásai vannak. Az Európai Bizottság múlt év végén függesztette fel az alapítványi fenntartású magyarországi egyetemek részvételét az Erasmus és Horizont programokban. Navracsics Tibor múlt héten levelet írt az illetékes uniós biztosoknak az ügyben, arra hívta fel a figyelmet, hogy sürgősen tisztázni kell a félreértéseket, hogy a jövőben ne születhessenek az európai uniós intézmények részéről megalapozatlan és jogsértő döntések.

A pénzügyminiszter szerint nem lehet megengedni, hogy a diákok kárvallottjai legyenek az Európai Bizottság döntésének. Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek idei első tanácskozása után kiemelte: a kormány mindent megtesz azért, hogy elháruljanak az akadályok a források kifizetése elől. Szerinte az Erasmus program ügyében mutatott bizottsági magatartás újabb példája a kettős mércének, mert szerinte a magyarországi alapítványi fenntartású egyetemek kuratóriumi összetételében olyasmit kifogásol a testület, ami számos más országban évtizedes, bevett gyakorlat.

Az Országgyűlés európai ügyek bizottságának összehívását kezdeményezi az Erasmus-ügy miatt a Demokratikus Koalíció. Barkóczi Balázs, a testület DK-s alelnöke elmondta: Csák János kultúráért és innovációért -, valamint Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért felelős minisztert szeretnék meghallgatni. Az ellenzéki párt szerint az Európai Bizottság azért zárná ki az alapítványi fenntartású magyarországi egyetemeket az Erasmus és a Horizont ösztöndíjprogramokból, mert a kuratóriumokban kormánypárti felsővezetők is helyet kaptak.

A külgazdasági és külügyminiszter várakozása szerint az idén is megdől a beruházási rekord Magyarországon. Szijjártó Péter a svájci Davosban több nagyvállalat képviselőivel is tárgyalt. Hangsúlyozta: valamennyien megelégedettséggel beszéltek a magyarországi beruházási körülményekről, a politikai stabilitásról és az alacsony adókról. Rendkívül elismerően szóltak továbbá a magyar munkaerő lojalitásáról és képzettségéről is. A külügyi tárcavezető úgy vélte: az egyeztetések után várhatóan több százmilliárd forintnyi újabb beruházást jelenthet majd be a kormány.

Márciustól Győr-Moson-Sopron és Szabolcs megyében vezetik be az új ügyeleti rendszert – jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy ezután folyamatosan újabb megyékben élesedik a rendszer. Minden megyében külön négyjegyű telefonszámon lesz elérhető az ügyeleti központ, ahol a mentőszolgálat szakemberei végzik majd a betegek előszűrését. Az államtitkár hangsúlyozta: minden megyében külön lakossági tájékoztatót fognak adni a tudnivalókról.

Jogszerű és szakszerű volt a rendőri fellépés január 12-én, amikor egy késes támadó intézkedés közben megölte Baumann Péter körzeti megbízottat Újbudán - mondta az ORFK szóvivője. Gál Kristóf az intézkedés vizsgálatának eredményeit összegezve közölte: a fellépés az arányosság elvének is megfelelt, a járőrök minden szükséges kényszerítőeszközzel rendelkeztek és a kiküldött rendőrök száma is megfelelő volt.

Felmondta a Nyugati pályaudvar tervpályázatára elnyert uniós támogatási szerződést a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Az 1,1 milliárd forintos uniós továbbtervezési támogatási szerződést Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatára a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítésének érdekében kellett visszamondani.

Az infláció alakulásától tette függővé az élelmiszerár-stop megszüntetését az agrárminiszter. Nagy István az Indexnek adott interjúban úgy fogalmazott: kifejezetten szociális típusú intézkedés az élelmiszerár-sapka, ezért abban a pillanatban, hogy a fogyasztói árak emelkedése elkezd visszatérni a normális medrébe, ki lehet vezetni az intézkedést. Az élelmiszerárstopot korábban április 30-ig hosszabbította meg a kormány.

Elindította online e-matrica-lekérdezőjét a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A felületen az egy adott járműre érvényes autópálya használati-jogosultságról lehet tájékozódni. A szolgáltató szerint az online e-matrica-lekérdezővel a társaság újabb lépést tett az ügyintézési folyamatok digitalizálása felé.

Megkezdődött a bértárgyalás a BKV-nál. A munkáltatói oldal 15+1 százalékos bérfejlesztésre tett javaslatot. Bolla Tibor vezérigazgató kifejezte reményét, hogy még ebben a hónapban lezárulhatnak az egyeztetések.

A kelet-ukrajnai Dnyipróban befejezték a túlélők utáni kutatást az orosz rakétatalálat miatt beomlott kilencemeletes lakóház romjainál. Az ukrán katasztrófavédelem közleménye szerint a támadásban 44-en haltak meg, köztük öt gyermek. Húsz embert nyilvánítottak eltűntnek. A rakétacsapásban 79 ember - köztük 16 gyerek - sérültek meg. A romok alól 39 embert, köztük hat gyermeket mentettek ki.

Átutalta Ukrajnának a pénzügyi segélycsomag első, 3 milliárd eurós részletét az Európai Bizottság. A tagállamok korábban összesen 18 milliárd eurós segítségről állapodtak meg. A források az alapvető közszolgáltatások működtetésére, a gazdasági stabilitás megőrzésére és az orosz erők által elpusztított létfontosságú infrastruktúra helyreállítására lesz felhasználható.