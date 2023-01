Elemző: a jászberényi kétharmad csak részben válasz arra, van-e ellenzéki esély a DK nélkül

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, kétharmados győzelmet aratott a DK és a Mi Hazánk nélküli ellenzék Jászberényben az időközi önkormányzati választáson. A Közösen Jászberényért nevű civil szervezet jobbikos jelöltje, Budai Lóránt a szavazatok 67 százalékát megszerezve polgármester maradt. A Fidesz–KDNP által támogatott független jelölt, Besenyi Orsolya csak a voksok 30 százalékát kapta meg. Az egyéni képviselők körzeteiből is mindenhol az ellenzék jelöltjei jutottak be a 27 ezres város közgyűlésébe.

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint országos szinten semmilyen tanulságot nem hordoz a jászberényi választás. „Helyi szinten természetesen volt tétje, több dolog is, mint egyfajta lakmuszpapír megmutatkozott, de

egy alföldi település időközi választása semmilyen relevanciával nem bír az országos politikai színtérre vonatkozóan”

– fejtette ki érdeklődésünkre Novák Zoltán.

Értelemszerűen a politikai szereplők – főként az ellenzéki oldalon – próbálkozni fognak azzal, hogy országos politikai relevanciája legyen. Megy is az adok-kapok, miszerint „lám, csak akkor lehet nyerni, ha valamiben nincs benne a DK”, praktikusan Gyurcsány Ferenc. A szakértő szerint helyi szinten okvetlen fontos kérdés lehetett, hogy lehet-e a DK nélkül nyerni. Meglátása szerint Jászberényben alapvetően a kis és közepes településeken szokásos minta érvényesült: egy lokálpatrióta egyesület indít egy politikust, akit a pártok támogathatnak, vele szemben pedig a kormány is indít egy jelöltet. Ez a fajta mintázat gyakori, most pedig az ellenzéknek hozott sikert, nem is kicsit. A szakértő hozzátette: Jászberényben a képlet része volt, nagy dilemmát okozva, hogy a DK nem vett részt ebben a kvázi összefogásban, így a győztes azt a következtetést vonhatta le, hogy

lehet győzni a DK nélkül

– mondta Novák Zoltán, megjegyezve azt is, hogy a helyi riportok alapján egyébként viszonylag kis szerepe volt a pártlogóknak a kampányban.

Karácsony Gergely – a közösségi oldalán – minap a következőképp kommentálta a vasárnapi választás eredményét: „A tegnapi kiütéses győzelem egyszerre világos üzenet az állampártnak és az ellenzéknek. Az önkormányzati választásoknak a helyi közösségekről kell szólnia, nem a maguk pecsenyéjét sütögető pártokról.” Novák Zoltán annyiban egyetért a főpolgármester szavaival, hogy az említett modell kis és közepes települési szinten működőképes, illetve sikeres tud lenni a Fidesz-dominanciával szemben, ha egy helyi, jól kiépített egyesület indít valakit – mindegy, hogy tagja-e vagy volt egy pártnak, de kvázi függetlenként –, akit más ellenzéki pártok támogathatnak. A Méltányosság projektigazgatója szerint persze megvan a kockázata annak, hogy az ellenzéki elköteleződés, együttmozgás nem lesz garantált, de jószerivel sikerrecept lehet. „2019-ben is ez volt az ellenzéki áttörés egyik titka, hogy jobb híján sokkal inkább támaszkodott a helyi közösségre az ellenzék, és kevésbé próbált meg pártos kampányokat vinni” – emlékeztetett.

Novák Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányoldal erősen tematizálta azt a kérdéskört a kampányban, hogy a végül is győztes jelölt amerikai pénztámogatásokat kapott Márki-Zay Péter szervezetén keresztül, ami

a jászberényi választókat különösebben nem érdekelte.

Ebből szerinte lehet is, meg nem is levonni országos tanulságokat. A projektigazgató szerint a Fidesz–KDNP számára nem sok tanulságot hordoz az eredmény, hiszen országos szinten jelen állás szerint is megkérdőjelezhetetlen a dominanciája, Jászberényben pedig egyébként is több éve rosszul áll: 2019 óta harmadszor került sor választásra, a polgármester pedig minden újrázásnak csak tovább erősödött.

(Nyitóképünkön Budai Lóránt, Jászberény frissen újraválasztott ellenzéki polgármestere ad interjút.)

Nyitókép: Gémesi Balázs